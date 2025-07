Los audios secretos que Javier Milei le enviaba a Viviana Canosa: "Tenía 10 canciones cantadas..."

“Una vez para un cumpleaños mío, esto no lo conté nunca”, comenzó diciendo la periodista con tono divertido. “Yo cumplí años el 30 de marzo y me despierto a las 5 de la mañana, voy al baño, me vuelvo a meter en la cama y digo: ‘A ver quiénes me mandaron mensajes’… Y tenía diez canciones cantadas por Javier Milei ”, expresó, entre risas.