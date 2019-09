Loly Antoniale quiere contar su verdad sobre la separación con Jorge Rial

Loly Antoniale y Jorge Rial fueron de las parejas más top del mundo del espectáculo. Se los veía profundamente enamorados, pero un día todo se terminó y la joven decidió continuar su vida en los Estados Unidos.

A cinco años de la escandalosa ruptura, la cordobesa se estaría preparando para dar todos los detalles . Así dejó entrever Ángel de Brito en Instagram. El periodista respondió varios mensajes de su seguidores y una pregunta tenía que ver con este tema: "¿La Niña Loly algún día va a contar qué pasó con Rial?". El conductor contestó que "sí".

Recordemos que Loly se despachó con varias indirectas en las redes sociales. "Soy valiente por decir ¡No! Aunque me humillaste y seguías abusando de mí, me levanté. Tuve el coraje de perderlo todo y comenzar nuevamente. Algún día te van a soltar la mano. Lamentablemente no puedo creer en la Justicia porque siempre hay algún amigo que acomoda todo. Pero creo en la justicia divina", escribió.