Lollapalooza 2019: todo lo que tenés que saber antes del festival

La sexta edición del Lollapalooza Argentina se realizará entre hoy y el domingo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas se encuentran completamente agotadas, transformándose en una de las ediciones más importantes de su historia en nuestro país. Más de 300.000 personas recorrerán los cinco escenarios dispuestos para esta edición 2019. El predio abrirá sus puertas a las 11.30 y los shows comienzan a partir de las 12.15.

El primer día, en el Main Stage 1, tendremos el lujo de disfrutar de Twenty One Pilots, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler, Portugal. The Man y Years & Years harán lo suyo en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.

En la segunda jornada se presentará el grupo inglés Arctic Monkeys, The 1975 y Foals, en el Main Stage 1, y Troye Sivan, Fito Paez, los mendocinos de Perras on the beach, el británico Sam Smith y Tiësto, en el Main Stage 2.

Por finalizar, la figura más importante del hip-hop actual, Kendrick Lamar, será el encargado de cerrar el Main Stage 1 del tercer y último día. Mientras que el cierre total del festival será con el show de Odesza en el Main Stage 2, que también contará con presentaciones de Lenny Kravitz, Paulo Londra y Caetano, Moreno, & Tom Veloso, entre otros.

Si hay algo que diferencia al Lollapalooza de otros festivales es que además de poder disfrutar de grandes artistas, también hay una cantidad interesante de actividades para hacer:

LAS CASITAS

El área está compuesta por tres casitas en donde los mejores DJs de Argentina y Latinoamérica tocarán durante todo el día para aproximadamente las 30 personas que entran allí. Una experiencia que se pudo ver en otras ediciones internacionales del Lollapalooza, como la de París. En las mismas habrá representantes de distintos estilos musicales como el hip hop, trap, pop, breaks, samba, reggae, dub, disco, funk, jazz, funk, soul, house, folktrónica, cumbia colombiana y mucho más.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Foto: Jimena Savelli para MDZ

Dentro del festival se desarrolla el ya clásico Kidzapalooza con artistas pensados para que disfruten los más chicos. Peppa Pig será la gran estrella de la edición 2019 junto a otros grandes artistas. Además, habrá un sector especial sector que va a contar con talleres de formación, recreación y experimentación:

Escuelita DJ, con clases teóricas y prácticas para sacar a la luz ese dj que todos llevamos dentro.

Rock N´Learn, un lugar para jugar mientras aprenden a la tocar la guitarra, el bajo y la batería.

Cineastas del Futuro, un taller de cine que brindará herramientas para poder dirigir su propio mini documental.

Ciencia Divertida, espacio especial para experimentar explosiones con hielo carbónico, soplar burbujas congeladas, y simular erupciones volcánicas con lava helada.

Es importante identificar el Stand de chicos perdidos y compartirlo con los menores ante cualquier eventualidad. Recordemos que los menores de 10 años no pagan entrada.

ARTE

Además de ser un festival de música, también le da lugar a otras expresiones artísticas. Este año, contará con la participación de artistas como Marta Minujín, Pablo Reinoso, Cynthia Cohen, y Matías Duville.

Foto: Jimena Savelli para MDZ

GASTRONOMÍA

El área gastronómica tendrá muchas opciones: desde carnes ahumadas en panes caseros, helados veganos y naturales, empanadas y pizzas, churros dulces y salados, donas, gran variedad de hamburguesas, sushi, papas fritas, rolls helados y ensaladas orgánicas. Para los más innovadores, la comida asiática, mexicana, americana, colombiana y venezolana entre otras nacionalidades estarán presentes en esta nueva edición.

ESPÍRITU VERDE

Durante esta edición estarán presentes importantes organizaciones dedicadas al cuidado del medio ambiente, la conservación de especies, el reciclado y otras temáticas relacionadas con un estilo de vida sustentable. Habrá actividades como talleres, clases y charlas de yoga, masajes, baile, pintura, arte, fitness, meditación, respiración, percusión, reciclaje, cocina orgánica y mucho más.

Este año se suma la propuesta "Rock & Recycle" con el objetivo de optimizar la separación de los residuos. El que quiera colaborar, recibirá una bolsa especial y de forma voluntaria recolectará residuos, colaborando para que el staff del área haga su separación. Luego cambian esa bolsa de material reciclable por una carga de crédito LollaCashless en tu pulsera.

Foto: Jimena Savelli para MDZ

LOLLACASHLESS

Es el único medio de pago habilitado dentro del predio. Habrá puntos habilitados dentro del predio en donde podrás cargar tu pulsera con dinero en efectivo o tarjetas de crédito y débito.

LOS ACCESOS

Los accesos generales son tres:

Esquina Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Av. Márquez 800, entrada Paddock del Hipódromo.

Av. Márquez 900, entrada Oficial del Hipódromo.

En cuanto a los estacionamientos este año también habrá dos:

General: Esquina Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional.

VIP: Esquina Av. Márquez y Fleming.

Además habrá dentro del Estacionamiento General un lugar gratuito para bicicletas con capacidad limitada.

Foto: Jimena Savelli para MDZ

HORARIOS DE TRANSPORTE

Si volvés en transporte público:

El tren Mitre tendrá servicios adicionales desde las 00.00h hasta las 3.00h y habrá formaciones cada 15 minutos. Las mismas se detendrán en estación Rivadavia y estación Núñez donde finalizan su recorrido.

Desde estación Rivadavia hay tan solo 100 metros hasta Av. Del Libertador, y desde la estación Núñez hay 400 metros hasta Av. Cabildo y 400 metros hasta Av. Libertador. Por Av. Cabildo se encuentra el Metrobus donde circulan líneas de colectivo importantes como la Línea 152 (Puente Saavedra - La Boca), Línea 59 (San Lorenzo y Panamericana - Constitución) y Línea 68 (Puente Saavedra - Plaza Miserere). Por Av. Libertador las más importantes son la Línea 15 (Pte. Alsina - Benavidez), Línea 29 (Pza. de Mayo, La Boca, Bcas. Belgrano, Olivos), y Línea 130 (Est. Boulogne, Bcas. Belgrano, Retiro, La Boca).

Las líneas de colectivo 60, 203, 343 y 371 que salen del Hipódromo de San Isidro, contarán con mayor frecuencia. Y habrá agentes de tránsito que estarán en las salidas y alrededores del predio para ayudar al público en su regreso.

¿Cómo va a estar el clima?

Viernes 29

Se anticipa una temperatura mínima de 17°C y máxima de 27°C. Por la mañana soplarán leves vientos y el cielo amanecerá parcialmente nublado, con probables lluvias aisladas.

Sábado 30

La temperatura variará entre los 19°C y 29°C. El cielo seguirá nublado con vientos leves. El tiempo será inestable.

Domingo 31

Un mínima de 18°C y una máxima de 27°C. El cielo estará algo nublado. Los vientos cambiarán de dirección pero serán leves.

Siempre es recomendable llevar ropa liviana y abrigada. Por las dudas, tener un abrigo de más y medias de repuesto por si se moja tu calzado.