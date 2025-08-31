Lola Latorre fue criticada en redes tras ser panelista en el programa de Yanina Latorre: "Terminá abogacía..."

La joven, hija de la conductora de SQP tuvo su participación en la televisión. Lo ocurrido se volvió viral y los comentarios no guardaron sutileza.

La hija mayor de la panelista de LAM no tuvo la mejor onda y las redes la defenestraron. Foto: Instagram

Lola Latorre tiene 24 años, es estudiante de abogacía y su progenitora es nada más y nada menos que Yanina Latorre, conocida por su forma vehemente y abrupta de tratar temas del mundo del espectáculo. La joven tuvo su lugar en la mesa de SQP ( Sálvese Quien Pueda), pero no fue perdonada por su participación.

En la emisión, Latorre aportó su opinión en la mesa, pero varios usuarios consideraron que no aportó al debate y reaccionaron con mensajes críticos que se multiplicaron rápidamente. Entre las reacciones que se difundieron, algunos tuiteros coinciden en apuntar a la falta de experiencia de la joven y a la idea de que su presencia responde a la prominencia mediática de su familia, más que a méritos profesionales.

La reacción en X y los duros mensajes expresados Las publicaciones en redes incluyeron comentarios duros, tanto sobre su desempeño en cámara como sobre su proyección profesional. Rápidamente se convirtieron en tendencia y varios internautas utilizaron expresiones directas y despectivas para describir su paso por el panel; la viralidad de esos mensajes alimentó la discusión sobre el uso de figuras familiares en programas de entretenimiento

"La pusieron a Lolita Latorre a panelear. Está tiesa", expresó el usuario @teleavisador. Acto seguido, el posteo tomó relevancia y los internautas no dudaron en darle con un caño a la hija de Yanina Latorre.