¡Lo hizo de nuevo! Ivana Nadal prendió fuego las redes con una foto de alto voltaje
La modelo sigue sorprendiendo a sus seguidores en las redes sociales con imágenes al borde de la censura.
Ivana Nadal está definitivamente alejada de la televisión y no se sabe mucho de su vida personal. La modelo se encuentra en una nueva faceta y en las últimas semanas se volvió viral por compartir imágenes al borde de la censura.
Semanas atrás, Ivana se fotografió en un exclusivo spa y ahora volvió a replicar la foto en el mismo lugar. La exintegrante de Escape Perfecto no dudó en compartir la historia que se borró, ya que solo duran 24 horas.
En la imagen se la puede ver en traje de baño y solo se fotografió de la espalda para abajo. Junto a la postal expuso un link para que quienes quieran acceder lo hagan y de esta manera promocionar su perfil de OnlyFans.
El posteo de Ivana Nadal que volvió a sorprender a sus seguidores
Desde hace tiempo, Ivana Nadal ha transformado su perfil hacia una vida enfocada en la espiritualidad y el cuidado del cuerpo, compartiendo rutinas de entrenamiento, alimentación consciente y viajes a destinos paradisíacos.