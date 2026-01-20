¡Lo hizo de nuevo! Ivana Nadal prendió fuego las redes con una foto de alto voltaje

La modelo sigue sorprendiendo a sus seguidores en las redes sociales con imágenes al borde de la censura.

Ivana Nadal está definitivamente alejada de la televisión y no se sabe mucho de su vida personal. La modelo se encuentra en una nueva faceta y en las últimas semanas se volvió viral por compartir imágenes al borde de la censura.

Semanas atrás, Ivana se fotografió en un exclusivo spa y ahora volvió a replicar la foto en el mismo lugar. La exintegrante de Escape Perfecto no dudó en compartir la historia que se borró, ya que solo duran 24 horas.

En la imagen se la puede ver en traje de baño y solo se fotografió de la espalda para abajo. Junto a la postal expuso un link para que quienes quieran acceder lo hagan y de esta manera promocionar su perfil de OnlyFans.