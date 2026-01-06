Antonela Roccuzzo posó en bikini y deslumbró con su esculpida silueta

La rosarina disfrutó de una tarde de sol y lectura junto a una amiga. En la nota, las fotos que compartió la empresaria en las redes sociales.

Antonela Roccuzzo celebró con su familia Navidad y Año Nuevo, y en estos días aprovechó para reencontrarse con sus afectos en Rosario. Desde sus historias de Instagram, la eposa de Lionel Messi compartió una foto en la que posó con una amiga, luciendo una vez más espléndida.

Dueña de una esculpida silueta, que cultiva a través de una alimentación saludable y rutinas de ejercicio físico, la rosarina posó en bikini junto a la pileta. La encargada de publicar la postal bajo el sol fue Lucía Espósito, la amiga de Antonela Roccuzzo, pero luego la empresaria comparitó la publicación para sus casi 40 millones de seguidores en la mencionada red social.

Antonela Roccuzzo lució espléndida en bikini antonela-roccuzzo-posteo Antonela Roccuzzo y una postal veraniega. Instagram @antonelaroccuzzo A contramano de la dinámica de influencers que tienden a exponer por demás los detalles de su intimidad, Roccuzzo dosifica el contenido que elige publicar, entre su labor comercial para distintas marcas y algunas imágenes de su vida familiar.

En esta oportunidad, Antonela Roccuzzo posó con su irresistible sonrisa, apoyada sobre el hombro de su amiga y luciendo una bikini estampada con coloridas flores. En contraste, Lucía Espósito optó por una malla negra y se mostró con una botella de cerveza en la mano.