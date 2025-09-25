Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 25 de septiembre

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Sinopsis: El revolucionario fracasado Bob (DiCaprio) vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de las drogas, sobreviviendo de forma aislada con su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvado némesis (Penn) reaparece después de 16 años y su hija desaparece, el ex radical lucha por encontrarla, padre e hija lucharan contra las consecuencias de su pasado.

Clasificación: no tiene

Género: Crimen, Acción, Comedia

Camina o muere

Sinopsis: De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?

CAMINA O MUERE - trailer

Duración: 108 minutos

Elenco: David Jonsson, Cooper Hoffman, Charlie Plummer, Jordan Gonzalez, Tut Nyuot, Roman Griffin Davis, Garrett Wareing, Ben Wang, Joshua Odjick, Keenan Lehmann

Clasificación: no tiene

Género: Terror, Ciencia Ficción

Hamilton

Sinopsis: Una experiencia escénica cinematográfica inolvidable, la versión filmada de la producción original de Broadway de HAMILTON combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante. HAMILTON es la historia de la América de entonces, contada por la América de hoy. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, R&B y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

hamilton al cine Hamilton vuelve al cine. IMDB

Duración: 160 minutos

Elenco: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Renée Elise Goldsberry, Phillipa Soo, Daveed Diggs, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Okieriete Onaodowan, Anthony Ramos, Jonathan Groff

Clasificación: no tiene

Género: Historia, Drama