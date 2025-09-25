El cine independiente dice presente en Mendoza: los estrenos que no te podés perder de esta semana

Más allá de la gran cantidad de películas comerciales que son esperadas con ilusión por los amantes del cine , todos los jueves las salas de cine independiente de Mendoza renuevan sus carteleras con propuestas diferentes. Si te gustan estos planes, tomá nota de todo lo nuevo que llega hoy.

Sinopsis: La historia de Brian Sweeney Fitzgerald, un hombre con la intención de construir un teatro de ópera en medio de la jungla.

Elenco: Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy.

Cine Universidad

Ubicación: Maza 250. Mendoza, Mendoza

Valor de la entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500

El cuadro robado

Sinopsis: El legendario guionista y director Pascal Bonitzer, habitual socio creativo de realizadores de la talla de Jacques Rivette y André Techiné, concibe un relato que se adentra en el espinoso tema de joyas artísticas robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una dupla que se dedica al muy lucrativo negocio de las subastas de objetos de arte, va tras la pista de un valiosísimo cuadro que se consideraba perdido y es hallado en una casa de un pequeño pueblo francés. Sin mayor resistencia, los presuntos dueños de la obra que recibieron del dueño anterior de la vivienda acuerdan en devolver la pintura a cambio de una retribución económica. A partir de ahí, con un suspenso creciente, el relato se interna en un apasionante laberinto de intrigas y traiciones.

el cuadro robado estreno La gran propuesta del cine Universidad. Archivo MDZ

Duración: 91 minutos

Género: drama

Elenco: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte y Arcadi Radeff.

Cine Teatro Imperial Maipú

Ubicación: Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú

Valor de la entrada: $2.600

Quinografía

Sinopsis: En el 5to aniversario del fallecimiento del genial historietista mendocino, Quinografía es un documental que recorre la vida y obra de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el creador de Mafalda. La película, dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone, utiliza testimonios y material inédito para explorar su trayectoria desde sus inicios en Mendoza hasta su exilio en Europa y su regreso a Argentina. Se enfoca en su universo creativo, sus afectos, los lugares que lo definieron y su última entrevista antes de fallecer, conectando su legado con la sociedad y el presente.

quinografia Quinografía ha sido un gran éxito en todas las salas de cine del país. Archivo MDZ

Duración: 75 minutos

Género: Documental

Elenco: Quino, Marcela Furnali, Miguel Rep, Joan Manuel Serrat, Jorge Valdano