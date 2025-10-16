Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 16 de octubre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país El teléfono negro 2 Sinopsis: Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

TELÉFONO NEGRO 2 Tráiler Duración: 114 minutos

Elenco: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir, Miguel Mora, Arianna Rivas, Jeremy Davies, Anna Lore, Simon Webster

Clasificación: N/A