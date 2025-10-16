Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 16 de octubre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
El teléfono negro 2
Sinopsis: Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
Te Podría Interesar
Duración: 114 minutos
Elenco: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir, Miguel Mora, Arianna Rivas, Jeremy Davies, Anna Lore, Simon Webster
Clasificación: N/A
Género: Terror, thriller
El retorno
Sinopsis: Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero Cristo?
Duración: 135 minutos
Elenco: Franco Masini, Gabriel Gallicchio, Luis Gnecco, Juanjo Puigcorbé, Miriam Giovanelli, Mariano Saborido, Elvira Onetto, Giampaolo Samá
Clasificación: N/A
Género: Thriller
Frankie y los monstruos
Sinopsis: Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.
Duración: 89 minutos
Elenco: Asa Butterfield, Joel Fry, Alison Steadman, Rob Brydon, Fern Brady, Tia Bannon, Jamali Maddix
Clasificación: N/A
Género: Animación, Familia