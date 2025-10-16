Presenta:

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 16 de octubre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Los tremendos estrenos de esta semana.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país

El teléfono negro 2

Sinopsis: Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

TELÉFONO NEGRO 2 Tráiler

Duración: 114 minutos

Elenco: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Demián Bichir, Miguel Mora, Arianna Rivas, Jeremy Davies, Anna Lore, Simon Webster

Clasificación: N/A

Género: Terror, thriller

El retorno

Sinopsis: Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero Cristo?

Franco Masini al frente de "El retorno".

Franco Masini al frente de "El retorno".

Duración: 135 minutos

Elenco: Franco Masini, Gabriel Gallicchio, Luis Gnecco, Juanjo Puigcorbé, Miriam Giovanelli, Mariano Saborido, Elvira Onetto, Giampaolo Samá

Clasificación: N/A

Género: Thriller

Frankie y los monstruos

Sinopsis: Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.

La opci&oacute;n para los m&aacute;s peque&ntilde;os en el cine.

La opción para los más pequeños en el cine.

Duración: 89 minutos

Elenco: Asa Butterfield, Joel Fry, Alison Steadman, Rob Brydon, Fern Brady, Tia Bannon, Jamali Maddix

Clasificación: N/A

Género: Animación, Familia

