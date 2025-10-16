El cine independiente dice presente en Mendoza: los estrenos que no te podés perder de esta semana

Más allá de la gran cantidad de películas comerciales que son esperadas con ilusión por los amantes del cine , todos los jueves las salas de cine independiente de Mendoza renuevan sus carteleras con propuestas diferentes. Si te gustan estos planes, tomá nota de todo lo nuevo que llega hoy.

Sinopsis: Wilson, un agente de la comisión de crímenes de guerra, está buscando a Franz Kindler, uno de los cerebros de los campos de exterminio nazis, que ha conseguido huir sin dejar huellas. Siguiendo la pista de un antiguo camarada de Kindler llega hasta Harper (Connecticut), donde es asesinado antes de poder identificar al fugitivo. La única pista que le queda es la fascinación del criminal nazi por los relojes antiguos.

Género: Cine negro

Elenco: Edward G. Robinson, Loretta Young, Orson WElles, Phillip Merivale, entre otros.

Cine Teatro Imperial Maipú

Ubicación: Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú

Valor de la entrada: $2.600

Horario: 21.30

Belén

Sinopsis: Dolores Fonzi protagoniza esta conmovedora película basada en hechos reales donde una joven tucumana es acusada injustamente de aborto y luego condenada a prisión. Su caso se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento feminista en Argentina. La película muestra la lucha de la abogada Soledad Deza por defenderla, enfrentando un sistema judicial conservador y desatando una ola de solidaridad social en defensa de los derechos reproductivos.

Belén (trailer)

Duración: 105 minutos

Género: Drama

Elenco: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes y Julieta Cardinali

Cine Universidad

Ubicación: Maza 250. Mendoza, Mendoza

Valor de la entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500

Antes del cuerpo

Sinopsis: Ana es enfermera y pasa sus días cuidando a Luis, un escritor en el ocaso de su vida cuyo carácter quisquilloso no ha impedido que entre ambos crezca una singular amistad. En medio de sus propias adversidades, esta conexión les ofrece consuelo y apoyo. Pero Ana también debe sostener a sus hijos, especialmente a la pequeña Elena, quien padece una extraña condición que se descontrola y amenaza con destruirlo todo. El peligro se extiende más allá del hogar, alcanzando incluso a Luis. Desbordada por la falta de recursos y, sin salida aparente, Ana se enfrenta a una decisión imposible: proteger a su familia… cueste lo que cueste.

antes del cuerpo pelicula Mónica Antonópolus en "Antes del cuerpo". Fotograma de película, prensa.

Duración: 94 minutos

Género: Drama

Elenco: Mónica Antonópolus, Patricio Contreras, Bianca Pujia Levy