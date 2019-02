Lizy Tagliani se prepara para conocer a su hermana

Lizy Tagliani reveló que la próxima semana viajará a Chaco para conocer a Matilde, su hermana de la misma edad.

“Tengo una hermana, hija de mi papá, iba a viajar este fin de semana a Chaco, pero con el programa que tiene un montón de cosas, no pude”, contó en Agarrate Catalina.

“Matilde tiene la misma edad, nacimos con una semana de diferencia, también tengo tres sobrinos, y de una, soy tía abuela porque una tiene una nena”, agregó.

Sobre su relación con el público, reflexionó: “Yo creo que siento que cada persona se tiene que ganar el cariño, todos tenemos que sentir y demostrar que somos buenas personas, que no hay que tener miedo a lo diferente"

"La gente lo que siempre me dice es que no cambie, que no pierda mi humildad, no sabría cuál es mi humildad, porque creo que siempre fui igual”, concluyó.

Fuente: Rating Cero