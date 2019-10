Lizy Tagliani presentó a su novio rugbier en televisión

En su visita al programa de Susana Giménez (Telefe, domingo a las 22), Lizy Tagliani presentó oficialmente a su novio, Leo Alturria, y contó su historia de amor.

Luego de mantener en secreto su relación, la humorista y conductora de El Precio Justo (Telefe) tomó la decisión de asistir acompañada el ciclo de la diva.

"¡Es un nene... Me quiero morir!", dijo Su al ver a Alturria. Y luego lo describió: "Tiene 31 años, es cordobés, trabaja como encargado de un edificio, juega al rugby, es acuariano y le encantan las motos".

Leo Alturria

Entonces, Lizy contó cómo lo conoció: "Lo vi en Minuto para ganar (ex ciclo de Marley) y después vino a participar a El Precio Justo. Cuando lo ví me encantó, pero él se hizo el cancherito. Yo no le dije nada. Pero le dije a Rodo (productor del programa) que me consiga información".

Él siguió con el relato: "Me encontraron y me pidieron el Instagram, porque me podían necesitar para algo. Pero resulta que era para la señorita. Me subí en el colectivo y tenía un mensaje de Lizy Tagliani. ¡Wow! Me encantó".

Leo Alturria y Lizy Tagliani

La historia continuó con varios mensajes y una invitación de él a ver un partido de Argentina a su casa. "Yo lo tenía que convencer para que seamos novios. Él mi invitó al cine, una cita de amor. Entonces le mandé un mensaje diciendo que me pasaban un montón de cosas con él, pero que no quería sufrir. Y el me dijo 'bueno, como quieras', jeje".

"Me dejó libre, pero a los dos días le dije que sigamos juntos", siguió Lizy, que ya acompañó a su pareja a un partido de rugby. "Lo que más me pone en esta relación es que yo pensaba que lo iban a cargar, pero me recibieron de una gran manera. Su familia está contenta y sus amigos son re buena onda", confesó.

Y luego Lizy aclaró cuál es la relación que mantienen: "Yo quiero ser su novia, porque a mí me gusta. No tenemos una relación libre". "Sentí una atracción que nunca me había pasado nunca", confesó.

Luego de la participación de Lizy y Leo en el living de Susana las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo. Numerosos usuarios elogiaron al nuevo novio de la conductora, convirtiendo a "Lizy" en trending topic en Twitter.

