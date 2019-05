Lhoan denunciará a Charlotte Caniggia

En noviembre del año pasado, Lhoan habló de un video donde se lo ve siendo atacado por su exnovia, Charlotte Caniggia. En aquel momento, había contado que en el mismo se veía cómo la mediática le muerde su hombro y le pega con un zapato.

A meses de separarse de ella, el cantante decidió presentar aquel fragmento audiovisual ante la Justicia para denunciar a la hija de Mariana Nannis por violencia.

Así lo comentó el joven el pasado sábado en Secretos Verdaderos: "Toda la relación fue así y la cubrí en todo. Siempre fui yo quién quedó mal visto, no pude seguir creciendo en mi carrera".

"Yo la quise mucho, no estoy feliz por mostrar ésto, pero siento que lo tengo que hacer. Ella va a los programas, le dicen ' vos que fuiste víctima de violencia de género', y yo no lo puedo creer. El otro día dijo 'gracias a Dios pude salir de esa relación'. Ese día (en referencia a los videos) la dejé yo y de hecho ella me mandaba todo el tiempo mensajes, me amenazaba y decía que se iba a tomar un tarro de pastillas", recordó el mediatico.

Y como si eso no bastara, Lhoan contó que aquel video cayó en manos de los padres de Charlotte: "Yo le mandé videos a Mariana de Charlotte pegándome, también a Claudio. Él me dijo que iba a hablar con ella".

"Hubo una noche en que se sacó y me empezó a romper todo. Intenté llamar a la madre, que me tenía bloqueado, llamé a dos amigas y me dijeron que Nannis no se iba a meter", concluyó.

Fuente: Diario Show