Laurita Fernández se mostró desconsolada en redes sociales y preocupó a sus seguidores: "Me pone muy triste"

Laurita Fernández preocupó a su comunidad en redes sociales tras un posteo con una larga descripción de por medio. La bailarina está atravesando un momento difícil que la llevó a cancelar varias funciones en la obra 'La cena de los tontos', ¿Qué ocurrió?

La mujer decidió expresar sus emociones y sentimientos, sin ánimos de ocultar lo que atraviesa confesó estar enferma, algo que no pudo superar corporalmente y que la llevó a faltar en las funciones del sábado y domingo. En dicha foto se mostró triste y llorando por la situación.

"Me sentía muy muy muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy", dijo la bailarina, la cual sustentó su queja en no querer faltar a las funciones.

"Me pone muy triste la situación, porque saben que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes, sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento", expresó compungida, Fernández.

Para finalizar, dijo vehemente: "Solo puedo decirles perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar por la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal, pero a veces el virus te agarra igual".