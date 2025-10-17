Laura Ubfal y Nazarena Vélez revelaron quién fue el peor jefe que tuvieron: Gerardo Sofovich vs Chiche Gelblung

Laura Ubfal y Nazarena Vélez contaron los secretos de sus jefes en televisión y contaron cuál fue el que mejor les pagó por sus trabajos.

Las compañeras de streaming fueron duras contra sus ex jefes. / Bondi live

Laura Ubfal y Nazarena Vélez protagonizaron un intercambio cargado de sinceridad al revivir anécdotas de sus épocas bajo las órdenes de dos pesos pesados de la televisión argentina: Chiche Gelblung y Gerardo Sofovich. Entre risas y confesiones, ambas compartieron detalles íntimos sobre el carácter y las técnicas de gestión de estos influyentes jefes.

Dos jefes "cabrones", según Nazarena Vélez y Laura Ubfal El diálogo, que ocurrió en el stream de Nazarena Vélez, comenzó a caldearse cuando se abordó el tema de los jefes difíciles. Sin dudar, Laura Ubfal nombró a Chiche Gelblung como el peor jefe que tuvo en su carrera.

Vélez y Ubfal lo dijeron todo sobre sus ex jefes. Lo calificó como "muy cabrón, muy cabrón", y explicó que su temperamento se complementaba con una técnica particular de trabajo. Según Ubfal, la metodología de Gelblung era que "si vos decís 'a' el dice 'b' para crear la polémica", lo que resultaba agotador.

Cuando Nazarena Vélez redobló la pregunta, consultando si era "cabrón, maltratador", Ubfal fue cautelosa pero directa, afirmando que era "de todo un poco".

Chiche Gelblung defendió al Padre Grassi. Foto: Captura TV Chiche Gelblung no fue el mejor jefe. Foto: Captura TV El diálogo se movió hacia otro gigante de la televisión: Gerardo Sofovich. Nazarena Vélez recordó que él fue su primer jefe, a quien definió con un cariño especial. La actriz lo describió como "cabrón. Fue mi jefe y lo amo. Era otro tipo de cabrón", y así marcó una diferencia con el estilo de Gelblung. Laura Ubfal también tuvo a Sofovich como jefe y su descripción fue notablemente más dulce: "Un dulce de leche”.