Laura Ubfal y Nazarena Vélez revelaron quién fue el peor jefe que tuvieron: Gerardo Sofovich vs Chiche Gelblung
Laura Ubfal y Nazarena Vélez contaron los secretos de sus jefes en televisión y contaron cuál fue el que mejor les pagó por sus trabajos.
Laura Ubfal y Nazarena Vélez protagonizaron un intercambio cargado de sinceridad al revivir anécdotas de sus épocas bajo las órdenes de dos pesos pesados de la televisión argentina: Chiche Gelblung y Gerardo Sofovich. Entre risas y confesiones, ambas compartieron detalles íntimos sobre el carácter y las técnicas de gestión de estos influyentes jefes.
Dos jefes "cabrones", según Nazarena Vélez y Laura Ubfal
El diálogo, que ocurrió en el stream de Nazarena Vélez, comenzó a caldearse cuando se abordó el tema de los jefes difíciles. Sin dudar, Laura Ubfal nombró a Chiche Gelblung como el peor jefe que tuvo en su carrera.
Lo calificó como "muy cabrón, muy cabrón", y explicó que su temperamento se complementaba con una técnica particular de trabajo. Según Ubfal, la metodología de Gelblung era que "si vos decís 'a' el dice 'b' para crear la polémica", lo que resultaba agotador.
Cuando Nazarena Vélez redobló la pregunta, consultando si era "cabrón, maltratador", Ubfal fue cautelosa pero directa, afirmando que era "de todo un poco".
El diálogo se movió hacia otro gigante de la televisión: Gerardo Sofovich. Nazarena Vélez recordó que él fue su primer jefe, a quien definió con un cariño especial. La actriz lo describió como "cabrón. Fue mi jefe y lo amo. Era otro tipo de cabrón", y así marcó una diferencia con el estilo de Gelblung. Laura Ubfal también tuvo a Sofovich como jefe y su descripción fue notablemente más dulce: "Un dulce de leche”.
Finalmente, las dos coincidieron en un dato de Gerardo Sofovich que no es tan conocido en la farándula, pero que habla muy bien de su rol como empleador: su generosidad económica. Nazarena Vélez aseguró que "pagaba muy bien. Excelente”. Laura Ubfal lo respaldó categóricamente, cerrando la anécdota al afirmar: "Fue el que mejor me pagó en toda mi carrera".