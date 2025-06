Las mendocinas que protagonizaron una polémica disputa en el bizarro programa Caso Cerrado

Si bien el ciclo Caso Cerrado (Telemundo) se caracterizó por exponer picantes e hilarantes experiencias de personas que demandaron y denunciaron graves situaciones personales frente a la Doctora Ana María Polo, este programa en particular sorprendió por tratarse de una pareja de mujeres mendocinas que relataron su drama ambientado en Mendoza y EE.UU.

Una pareja de chicas oriundas de nuestra provincia, trajo un fuerte conflicto al programa Caso Cerrado , María demanda a Victoria por abandonar al hijo que tienen en común, le exigió la custodia permanente del menor para que su exnovia no se lo lleve de regreso a Mendoza. Tras catorce años de relación, y un tiempo viviendo en EE.UU decidieron tener al bebé con la ayuda de un amigo para concebir de manera natural.

La pareja de mendocinas que presentó su drama personal en Caso Cerrado

Las mendocinas que contaron su drama en Caso Cerrado Las mendocinas que contaron su drama en Caso Cerrado. Video: Canal de YouTube Caso Cerrado (Telemundo)

Fuera del llamativo escándalo que presentaron las mendocinas, de las cuales no se obtuvo información sobre su identidad o actual residencia, no podemos olvidar que la misma Doctora Polo en una entrevista con la periodista puertorriqueña Lourdes del Río reveló que muchos de los casos eran actuados o recreados basándose en hechos reales , y otros eran los verdaderos protagonistas. También contó que se firmaba un contrato de arbitraje, que no era todo una mentira como muchos creen.