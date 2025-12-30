Un 30 de diciembre, pero del año 2024, el mundo del periodismo quedó en shock luego de que anunciaron el triste fallecimiento de Jorge Lanata. El comunicador falleció a los 64 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de batallar durante semanas.

Elba Marcovecchio lo recordó en sus redes sociales con un sentido mensaje: "Un día nuestro mundo se detuvo, la presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos".

Por otro lado, las hijas de Jorge Lanata realizaron una entrevista exclusiva con Diego Leuco en Resumido donde contaron fuertes detalles de su internación y apuntaron contra Elba Marcovecchio: "En el hospital había lista para entrar y todo empezó con quien autorizaba las visitas En principio solo se nos autorizó a mí y a Lola; no se autorizaba ni a la mamá de Lola, ni a mi mamá, ni a Margarita, la mejor amiga de mi papá".

Las fuertes revelaciones de las hijas de Jorge Lanata a un año de su muerte Las hijas de Jorge Lanata apuntaron contra Elba Marcovecchio a un año de la muerte del periodista Luego de esto, Bárbara Lanata contó la fuerte frase que les expresó Elba Marcovecchio: "Soy la cónyuge y decido yo, solo entran estas dos o tres personas". También dejó en claro que nunca tuvo relación con la esposa de su papá, mientras que su hermana destacó que mantenía una relación cordial.