Lanata insultó a kirchneristas por la campaña contra Netflix

Jorge Lanata utilizó el aire de su programa en Radio Mitre para expresar su fastidio contra quienes forjaron la campaña #ChauNetflix, en repudio al posible estreno de su serie, Codicia, sobre los cuadernos de las coimas en la plataforma de streaming, e insultó directamente al kirchnerismo.

"Ustedes pueden estar seguros de dos cosas en esta vida: uno es que Dios existe y la otra es que voy a estrenar Codicia este año“, advirtió, y agregó: “Si Codicia sale en Netflix, evidentemente ya no, si sale en Flow, Hulu, Amazon, en magoya, si no puede salir en ningún lugar y sale en Canal Trece.. y si no puede salir en El Trece, voy a ir a cada cumpleaños de quince con una pantalla, bar mitzvah incluidos“, disparó irónicamente en Lanata sin filtro.

“Estoy enojado y me parece injusto, son una manga de mediocres e hijos de puta. Yo nunca pedí censurar ninguna cosa. Los K hicieron 40 mil programas sobre pelotudeces y yo nunca dije que Canal 7 levante tal cosa. Es una locura que le tengan miedo a esto, pero el hecho de que tengan miedo es una locura, y habla mas de ustedes que de mí, fíjense cómo lo manejan, se están dando demasiado a conocer, sean más inteligentes, pero esta no es la manera de cagarme", sentenció.

El periodista también cargó contra Netflix por haberse desligado del tema ante la presión de los militantes en las redes. "Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en Codicia del Sr. Lanata. No crean todo lo que leen", escribieron desde la cuenta de la plataforma.

“Cuando vas a los números, los medios le damos una importancia a las redes que no tienen. 0,0045 de los abonados de Netflix tuiteó. Esto es matemática. Lo loco es que hablemos de algo que no pasó y a mi lo que me llama la atención es el miedo que le tienen. Nunca los vi tan cagados. Es un delirio, están todos enfermos”, disparó Lanata, y agregó: “Me parece que se equivocó Netflix haciendo el comunicado. Hay distintos cursos de redes sociales, tomen alguno”, cerró el periodista.

Fuente: Exitoína