La vuelta de Marcelo Tinelli a la TV: revelaron con qué canal estuvo reunido el conductor

Una de las figuras más importantes de la pantalla chica define su destino laboral en los próximos días tras una reunión clave con una famosa señal.

El conductor busca renovar su estilo con un formato alejado de sus clásicos certámenes de talento.

El panorama laboral de Marcelo Tinelli comienza a despejarse tras un periodo de incertidumbre sobre su continuidad en la programación habitual. Según la información brindada por el periodista Adrián Pallares, el conductor del Bailando tiene como prioridad absoluta retornar a la televisión de aire durante el transcurso de este año, dejando atrás los rumores de un alejamiento definitivo de los estudios.

El acercamiento entre Marcelo Tinelli y las autoridades de América La definición sobre su paradero mediático ocurrirá en el corto plazo, precisamente antes de que finalice la quincena próxima. Pallares confirmó en Intrusos (América TV) que el presentador “va a tener una importante reunión en la primera semana de febrero con un importante canal”. El objetivo de este encuentro con la cúpula de Canal América es presentar los lineamientos de lo que será su temporada 2026, bajo una recepción inicial positiva por parte de la emisora.

Marcelo Tinelli (6) Marcelo Tinelli prepara su regreso a la pantalla. Foto: Instagram / @marcelotinelli. Desde el canal de la calle Fitz Roy han mostrado una postura abierta al diálogo para recibir a su antigua figura estelar. La gestión actual se mantiene expectante ante las ideas que el empresario pueda poner sobre la mesa de negociaciones. Al respecto, la respuesta institucional, según Pallares, fue clara: “Vamos a ver qué nos presenta y tiene las puertas abiertas”, una frase que ratifica que el vínculo profesional sigue vigente a pesar de los cambios en la industria.

Las nuevas apuestas de Marcelo Tinelli para el 2026 Marcelo Tinelli prepara su regreso a América TV: los detalles de la reunión clave para 2026 Marcelo Tinelli prepara su regreso a América TV: los detalles de la reunión clave para 2026. Video: Intrusos (América TV) En cuanto al contenido, el cambio de rumbo sería drástico respecto a sus últimas producciones de certámenes de baile. La intención de Tinelli es desembarcar con un “formato completamente distinto a lo que venía haciendo”, buscando adaptarse a las nuevas demandas del público. Se baraja la posibilidad de un show híbrido que podría ocupar la franja nocturna de los fines de semana, un espacio donde históricamente se han lucido las grandes figuras del país.