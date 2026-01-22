La vuelta de Marcelo Tinelli a la TV: revelaron con qué canal estuvo reunido el conductor
Una de las figuras más importantes de la pantalla chica define su destino laboral en los próximos días tras una reunión clave con una famosa señal.
El panorama laboral de Marcelo Tinelli comienza a despejarse tras un periodo de incertidumbre sobre su continuidad en la programación habitual. Según la información brindada por el periodista Adrián Pallares, el conductor del Bailando tiene como prioridad absoluta retornar a la televisión de aire durante el transcurso de este año, dejando atrás los rumores de un alejamiento definitivo de los estudios.
El acercamiento entre Marcelo Tinelli y las autoridades de América
La definición sobre su paradero mediático ocurrirá en el corto plazo, precisamente antes de que finalice la quincena próxima. Pallares confirmó en Intrusos (América TV) que el presentador “va a tener una importante reunión en la primera semana de febrero con un importante canal”. El objetivo de este encuentro con la cúpula de Canal América es presentar los lineamientos de lo que será su temporada 2026, bajo una recepción inicial positiva por parte de la emisora.
Te Podría Interesar
Desde el canal de la calle Fitz Roy han mostrado una postura abierta al diálogo para recibir a su antigua figura estelar. La gestión actual se mantiene expectante ante las ideas que el empresario pueda poner sobre la mesa de negociaciones. Al respecto, la respuesta institucional, según Pallares, fue clara: “Vamos a ver qué nos presenta y tiene las puertas abiertas”, una frase que ratifica que el vínculo profesional sigue vigente a pesar de los cambios en la industria.
Las nuevas apuestas de Marcelo Tinelli para el 2026
En cuanto al contenido, el cambio de rumbo sería drástico respecto a sus últimas producciones de certámenes de baile. La intención de Tinelli es desembarcar con un “formato completamente distinto a lo que venía haciendo”, buscando adaptarse a las nuevas demandas del público. Se baraja la posibilidad de un show híbrido que podría ocupar la franja nocturna de los fines de semana, un espacio donde históricamente se han lucido las grandes figuras del país.
Finalmente, el plan de acción no se limita únicamente a la televisión abierta, ya que el proyecto integral contempla la expansión hacia las plataformas digitales. Además de su intención de liderar la futura pantalla, se supo que está diagramando un espacio propio de streaming enfocado en el humor. De esta manera, el comunicador busca asegurar su presencia en múltiples pantallas en un año marcado por la relevancia de la agenda deportiva internacional.