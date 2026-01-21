El picante posteo de Micaela Tinelli tras las declaraciones de Soledad Aquino
La hija de Marcelo se expresó en Instagram tras la polémica publicación que realizó su mamá.
Soledad Aquino fue noticia en los diferentes portales que cubren el espectáculo luego de una publicación que se volvió viral al instante. Es que la madre de Candelaria y de Micaela Tinelli hizo un fuerte reclamo en sus redes.
El mensaje dirigido a sus hijas estaba lleno de nostalgia y también mucha tristeza. En la publicación, Soledad Aquino compartió una imagen de años atrás donde aparecen las hijas pequeñas junto a ella y dos frases demoledoras donde deja en evidencia que no habría vínculo: "Que bellos recuerdos. Extraño tanto su amor, yo sigo esperando al menos un texto".
Cande Tinelli fue la primera en reaccionar a esto, dejando en claro que "diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella". Luego se hizo viral el posteo de su hermana.
El posteo de Micaela Tinelli tras la polémica con Soledad Aquino
"Tú actúa desde el amor, desde la creatividad, desde lo que mueve el corazón, desde un sí, total y certero", expresaba la frase que subió a su Instagram. En el final, subrayó que "deja que los demás actúen desde lo que tienen y lo que quieren ofrecer".
Tras la publicación, muchos usuarios se pusieron del lado de Soledad Aquino y otros del lado de sus hijas. Además, le expresaron a la expareja de Marcelo Tinelli que no estaba bueno exponer estos problemas en redes y que todo se tendría que resolver puertas adentro.