El picante posteo de Micaela Tinelli tras las declaraciones de Soledad Aquino

Soledad Aquino fue noticia en los diferentes portales que cubren el espectáculo luego de una publicación que se volvió viral al instante. Es que la madre de Candelaria y de Micaela Tinelli hizo un fuerte reclamo en sus redes.

El mensaje dirigido a sus hijas estaba lleno de nostalgia y también mucha tristeza. En la publicación, Soledad Aquino compartió una imagen de años atrás donde aparecen las hijas pequeñas junto a ella y dos frases demoledoras donde deja en evidencia que no habría vínculo: "Que bellos recuerdos. Extraño tanto su amor, yo sigo esperando al menos un texto".

Cande Tinelli fue la primera en reaccionar a esto, dejando en claro que "diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella". Luego se hizo viral el posteo de su hermana.

El posteo de Micaela Tinelli tras la polémica con Soledad Aquino Captura de pantalla 2026-01-21 142048 "Tú actúa desde el amor, desde la creatividad, desde lo que mueve el corazón, desde un sí, total y certero", expresaba la frase que subió a su Instagram. En el final, subrayó que "deja que los demás actúen desde lo que tienen y lo que quieren ofrecer".