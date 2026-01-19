El durísimo reclamo de Soledad Aquino a sus hijas que sorprendió a todos: "Silencio eterno"

La expareja del conductor sorprendió a todos con un filoso posteo que fue dedicado a Micaela y Candelaria.

Soledad Aquino es nuevamente noticia en los diferentes portales y redes sociales luego de una fuerte publicación que hizo donde pone el foco en sus dos hijas. La expareja de Marcelo Tinelli, a quien defendió tras el escándalo familiar, llevó a cabo un fuerte reclamo.

El mensaje dirigido a Micaela y Candelaria Tinelli está lleno de nostalgia y también mucha tristeza. En la publicación, Soledad compartió una imagen de años atrás donde aparecen las hijas pequeñas junto a ella y dos frases demoledoras.

"Que bellos recuerdos. Extraño tanto su amor, yo sigo esperando al menos un texto", expresó junto a la imagen. Pero esto no fue todo, ya que en la descripción del posteo arremetió fuertemente y sin filtro alguno.

El duro posteo que Soledad Aquino le dedicó a sus hijas Soledad Aquino publicación El posteo de Soledad Aquino que compartió la cuenta de LAM. Foto: X / @elejercitodelam. "A todos los papás les pasa!!!! Que les diste todo y después no están??? Seguro mañana me hacen un quilombo y seguiré siendo parte del silencio eterno", escribió Soledad Aquino en el texto dirigido a sus dos hijas.