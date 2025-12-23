La Turca reveló el doloroso y especial motivo por el que celebró cumplir 55 años

La reconocida empresaria mendocina pasó por MDZ Radio 105.5, en una distendida entrevista, la actriz no dudó en contar cómo vive la lucha de su comunidad.

Ana Laura Nicoletti, conocida en Mendoza y otras latitudes del país como La Turca, pasó por el programa Es un montón (MDZ Radio 105.5) justo el día de su cumpleaños. Además de dejar una estela de glamour y risas, la actriz y exitosa empresaria mendocina no dudó en responder, con su clásica frescura, a las preguntas del conductor Laureano Manson y el periodista Gianni Pierobon.

A modo de presentación y bienvenida, la celebridad fue recibida con calidez y una breve reseña sobre ella. “Hoy hay una persona muy especial en la vida de muchas personas, me incluyo, que está celebrando su cumpleaños. Estamos hablando de Ana Laura Nicoletti, la Turca, empresaria, figura, actriz y tantas cosas”, expresó cariñosamente el conductor de MDZ Radio.

Ana Laura Nicoletti dejó risas y reflexiones en "Es un Montón" Ana Laura Turca Nicoletti 4 Ana Laura Nicoletti reveló la emoción y la realidad de cumplir años siendo una mujer trans. Milagros Lostes - MDZ Ante este acogedor recibimiento, la Turca abrió su corazón y reveló el motivo por el cual es tan especial este cumpleaños, en un contexto más que doloroso para las personas trans: “Gracias por la invitación. Viste que es como un acto de rebeldía ser travesti y cumplir años, porque recordemos, son estadísticas que hay que tener, que las mujeres y personas trans no viven más de 35 años, yo estoy cumpliendo 55 y si bien tengo mis conflictos con el paso del tiempo, no deja de ser algo que es maravilloso para mí ser una sobreviviente de un sistema”.

La entrevista con La Turca en MDZ Radio 105.5 Entrevista a La Turca en Es un Montón - MDZ Radio 105.5 Entrevista a La Turca en Es un Montón - MDZ Radio 105.5 Audio: MDZ Radio 105.5 Luego de algunas bromas respecto a la postal de cumpleaños que compartió la Turca en redes sociales, donde la IA (Inteligencia Artificial) le otorgó retoques digitales que Laureano Manson le mencionó con humor, la empresaria contó cómo vivió la reciente Marcha del Orgullo LGBTTIQNBA+ que se realizó en Mendoza. “Ahora está la organización que organiza las marchas y eventos, y bueno, hay voces disidentes, dentro de nosotros también tenemos conflictos y tratamos de solucionarlos. Yo digo, el laburo de seguir visibilizando la diversidad está en manos de los jóvenes. Nosotras hicimos lo que hemos podido”, comentó Ana Laura Nicoletti.