La tajante respuesta de Florencia de la V tras el repudiable comentario de Maxi López: "Me provoca..."

La conductora de El Nueve decidió opinar sobre las declaraciones que realizó el exfutbolista en su programa de streaming.

Maxi López se encuentra en el ojo de la tormenta luego de un comentario que despertó el repudio de los usuarios en redes sociales. El exmarido de Wanda Nara tuvo un dicho muy desafortunado sobre Florencia de la V, quien no dudó en contestarle.

Nati Jota le consultó a Maxi con qué hombre se besaría y allí el comentario despertó polémica: "No sería solo masculino... A Florencia de la Vega (Flor de la V), por ejemplo". En ese momento la conductora lo frenó en seco y se vivió una gran tensión.

"No es por ahí, Maxi, no es De la Vega. Es una mujer Florencia de la V y le mandamos un saludo", expresó Nati Jota saliendo rápidamente y despegándose de alguna forma de los dichos de su compañero.

La respuesta de Florencia de la V tras los dichos de Maxi López La tajante respuesta de Florencia de la V tras el fuerte comentario de Maxi López: "Me da..." Florencia de la V decidió hablar sobre el tema y le contestó a Maxi López: "Para mí, lo dijo como una humorada y como un chiste tonto, me parece. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención de decir nada".