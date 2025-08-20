La serie de Disney+ protagonizada por Gimena Accardi que se volvió viral y te atrapa desde el primer minuto

En medio del escándalo con Nicolás Vázquez, se viralizó la serie de la actriz que mezcla drama y mucho suspenso. La producción audiovisual está basada en la novela homónima de Gabriel Rolón.

El mundo de la farándula se revolucionó luego de que Ángel de Brito confirmó que el motivo de la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez fue una infidelidad. En medio de todo esto, te traemos una serie que es tendencia en Disney+ y que está protagonizada por la actriz y por Benjamín Vicuña.

"La Voz Ausente" es una producción original de Disney y el elenco protagónico de la nueva producción del sello Star Original Productions se completa con Jazmín Stuart y Federico Olivera, y con la actuación especial de Susú Pecoraro. El renombrado psicoanalista Pablo Rouviot (Benjamín Vicuña), se sumerge en una investigación en la que deberá hacer uso de sus herramientas analíticas para esclarecer el presunto suicidio de su hermano.

En medio de esta investigación, Pablo Rouviot convence a Cecilia Bermúdez (Gimena Accardi), una inexperta policía, de sumarse como asesor del caso. Para resolverlo, ambos deberán atravesar un universo críptico y velado en el que el descubrimiento de un secreto familiar dejará al psicoanalista cara a cara con un enemigo tan hábil como él en el arte de bucear en la psiquis humana.

La serie tiene una duración de 7 capítulos de 30 minutos cada uno. La voz ausente cuenta con Gustavo Hernández como director y showrunner y está escrita por María Meira, Juma Fodde Roma, Carlos Zicanelli, Ginna Álvarez y la colaboración autoral de Leandro Custo.