La respuesta de Cande Tinelli a las continuas agresiones en las redes

Con más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, Cande Tinelli es una verdadera influencer en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días la cantante tuvo que lidiar con los comentarios para nada agradables de los llamados haters.

"Perdón que saque los comentarios, sobre todo porque hay gente muy amorosa y se los agradezco de corazón. Pero soy muy humana y tengo un límite de tolerancia a la agresión gratuita. Respeto las opiniones pero no la agresividad de la gente afectada. La agresividad genera más agresividad entre todos", escribió la hija de Marcelo Tinelli en una historia.

.

Está claro que la artista se cansó de leer mensajes agresivos que nada suman para su carrera y prefirió cortar por lo sano.

"Así que corta la bocha, no les cabe, no me sigan. Me hacen un gran favor. Gracias buenas noches", cerró su posteo en Instagram y luego subió una foto con el título: "Cuanto más amor den, más amor van a recibir".

Hace unos días había subido una foto con los músicos que la acompañaron en su show en el festival Lollapalooza, y escribió, también en referencia a las críticas: "Ladran Sancho, señal de que cabalgamos".

No es la primera vez que la diseñadora realiza un fuerte descargo haciendo alusión a las agresiones que sufren los famosos en las redes sociales por el simple hecho de ser personas públicas.

"Hagan lo que quieran de su cuerpo y de su vida. Te gustan las mujeres, te gustan. Te gusta tatuarte hasta los ojos, te lo tatúas, es así. De corazón les quiero decir que sean ustedes, hagan lo que quieran, no se dejen llevar por el qué dirán de la gente…", había dicho el año pasado, luego de que la criticaran por sus tatuajes.