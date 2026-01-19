La reacción de Adrián Suar tras el escándalo que rodea a Griselda Siciliani y a Luciano Castro: "No me gusta que..."

Adrián Suar fue consultado sobre la polémica del momento y no dudó en contestar de manera tajante en Infama.

Griselda Siciliani y Luciano Castro se encuentran pasando un momento bastante complicado luego de que salieron a la luz chats, audios y otro tipo de pruebas que confirmaron una fuerte infidelidad del actor.

En los últimos días revelaron que existe un verdadero distanciamiento entre ambos y que los días para la pareja estarían contados. Luciano Castro reveló en una charla con la cronista de A la Tarde que su vida está destrozada y esto aumentó los rumores de separación.

Adrián Suar fue consultado por esta situación y dejó una opinión muy clara sobre el tema del momento en el mundo de la farándula: "No habló de esas cosas, como no me gusta que hablen de mí, yo tampoco de los demás".

En otra parte de la charla con Infama, Suar subrayó que no da consejos si no se los piden, marcando claramente que no es un asunto en el que quiera meterse. También confesó que compartirá una película con Griselda Siciliani, aunque no dio más detalle de este trabajo que los volverá a unir profesionalmente.