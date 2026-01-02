La pregunta que todos se hacen: cuándo se estrena la secuela de Avenida Brasil

La telenovela que cautivó a todos en 2012, tendrá una segunda temporada y este viernes se reveló la fecha de estreno.

La secuela de Avenida Brasil avanza a paso firme y comienza a generar una enorme expectativa entre los fanáticos de la ficción brasileña. Globo ya puso en marcha el proyecto que marcará el regreso de una de las telenovelas más emblemáticas de su historia, con una propuesta que promete sorprender incluso a los seguidores más fieles.

El regreso contará con la presencia de figuras clave del elenco original. Adriana Esteves y Murilo Benício volverán a interpretar a Carminha y Tifón, los personajes que se convirtieron en íconos y que fueron fundamentales para el éxito del ciclo a nivel internacional.

Avenida Brasil, Adriana Esteves, Carminha Hace algunos meses, se conoció que la novela tendrá una secuela. La nueva historia también presentará un cambio importante en su eje narrativo. A diferencia de la versión original, centrada en la venganza de Nina, esta etapa pondrá el foco en Carminha, mientras que Nina solo tendría una aparición inicial dentro de la trama.

La gran incógnita que mantenía en vilo a los seguidores finalmente comenzó a despejarse: según las últimas informaciones, la esperada secuela se estrenará el 25 de enero de 2027 por la pantalla de Globo, fecha que ya genera ansiedad entre los fanáticos.