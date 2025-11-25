¿De qué tratará la segunda temporada de Avenida Brasil? se conoció la trama que sorprenderá a los fanáticos

Tras 20 días del gran anuncio de TV Globo, se dan a conocer pistas y detalles de la segunda parte de la historia que supo cautivar a todo un continente.

La noticia sacudió al mundo de las telenovelas: TV Globo ya trabaja en la segunda temporada de Avenida Brasil. La nueva edición contará con una trama completamente nueva, aunque recuperando a figuras centrales de la primera entrega. Sin embargo, la mayor novedad que ya circula entre los fanáticos es el giro radical que tomará la historia.

Según reportes difundidos por diversos periodistas de espectáculos y páginas especializadas, el foco de la narrativa cambiará drásticamente. Mientras la edición original se centró en la sed de venganza de la protagonista, Nina, la secuela invertirá los roles: Nina solo regresaría para una "aparición inicial en la trama".

Carminha, la nueva protagonista image Un anuncio que emociona. Créditos: X La atención de la nueva temporada se posará sobre la villana que se ganó el corazón de la audiencia: Carminha. Este cambio de enfoque promete explorar nuevas facetas y conflictos del personaje que, pese a su maldad, se consolidó como uno de los más icónicos de la televisión brasileña.

La confirmación de la trama vino de la mano con la confirmación de la vuelta de su actriz, Adriana Esteves, quien le dio vida a la malvada Carminha. Junto a ella, también se sumaría Murilo Benício, quien interpretó a Tifón, el sufrido marido.

Cifra millonaria y fecha de estreno El compromiso de las estrellas de la telenovela se vería reflejado en los montos que la productora estaría dispuesta a desembolsar. Según la periodista Carla Bittencourt, Adriana Esteves cobraría la impresionante suma de 300.000 dólares por ser parte del nuevo proyecto. Aunque se desconoce lo que percibiría Murilo Benício, se especula que su propuesta habría sido similar o superior.