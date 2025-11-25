Diagnosticaron mal a Coco Sily y vivió un terrible momento: "Velorio"

La dramática situación se desató por un error inesperado de laboratorio y Coco Sily terminó viviendo un mal momento por temas de salud.

El humorista Coco Sily se encuentra en un momento de plena felicidad tras casarse con Chini Meza, pero no todo fue color de rosa en las últimas horas. El actor protagonizó una historia digna de un sketch: un diagnóstico médico erróneo que lo dejó al borde del colapso.

Qué le pasó realmente a Coco Sily Todo comenzó cuando Sily, quien ya está lidiando con un cuadro de diverticulitis aguda, notó un recrudecimiento de los síntomas durante el fin de semana. Tras consultar a su cirujano, recibió una orden tajante: "Andate a la guardia".

Coco Sily contó que iba a la casa de una famosa cantante a merendar El actor estuvo de visita en el programa de Alejandro Fantino en Canal 9 Foto: Captura de TV Coco Sily, el actor que relató la angustiante situación que vivió por un diagnóstico erróneo. Captura de TV Una vez en el centro de salud, le realizaron los estudios de rigor y el actor quedó a la espera de los valores del laboratorio. De forma repentina, una profesional de la salud ingresó a la sala con un semblante serio y le soltó una frase que le heló la sangre: "Detectamos que tenés una insuficiencia renal… te voy a internar".

Según el relato de Coco en radio Pop, su mente se disparó hacia el peor escenario posible. Describió el pánico con humor negro: "Me empezaron a aparecer flashes: sentado en un sillón de diálisis, cuatro horas… ¿qué voy a leer? ¿Qué música me voy a llevar? Velorio. ¿Quién viene?".