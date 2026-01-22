La picante confesión que hicieron sobre Rusherking y que no pasó desapercibida: "Varias amigas..."

Ni las hornallas quemaron tanto como las palabras de Sofía Gonet. La creadora de contenido mandó al frente al cantante: los detalles.

El inicio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity ya comenzó a generar chispazos mediáticos tras el primer encuentro cara a cara entre Sofía Gonet y los participantes Rusherking y Esther Goris. En un clima de aparente cordialidad, la influencer no tardó en marcar territorio y ventiló detalles sobre el pasado sentimental del santiagueño.

La situación se desencadenó cuando Rusherking manifestó su descontento por no haber sido incluido aún en el grupo de WhatsApp que comparten los integrantes del certamen, bromeando con que lo estaban dejando de lado.

El desenlace de la situación Embed - La fuerte confesión que hicieron sobre Rusherking y que no pasó desapercibida: "Varias amigas...".mp4 Ante este reclamo, La Reini fue tajante al asegurar que todavía debían evaluar si los nuevos ingresantes pasaban la prueba necesaria para formar parte del círculo íntimo del elenco. Fue en ese momento que la conductora, Wanda Nara, decidió profundizar en el tema y le preguntó directamente a la joven qué pensaba sobre el músico.

Tras destacar el talento y la belleza de Rusherking, Gonet lanzó una frase lapidaria que paralizó el estudio al afirmar que, aunque desconocía su presente sentimental, tenía varias amigas que habían tenido vínculos con él:

"Me parece muy talentoso y muy bello. No sé si está de novio, pero yo tengo varias amigas que pasaron por ahí".