La película más esperada del año tendrá a Los 4 Fantásticos: así se ve el nuevo tráiler de Avengers Doomsday

Con la participación de figuras de la era Fox, el nuevo adelanto de la película de Avengers muestra lo que será el evento cinematográfico del 2026.

"Avengers: Doomsday" llegará a los cines argentinos el 18 de diciembre de 2026. / Captura tráiler

El Universo Cinematográfico de Marvel paralizó las redes sociales con un movimiento que los fanáticos esperaban hace años. El martes 6 de enero, la Casa de las Ideas lanzó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday", la superproducción que promete resetear todo lo conocido. La gran sorpresa de este trailer especial fue el desembarco oficial de los X-Men, las legendarias figuras que brillaron bajo el sello de Fox y que ahora se integran formalmente a la narrativa de los Vengadores.

Todos los regresos en el nuevo avance de Marvel Avengers Doomsday tráiler 4 En el clip distribuido por las cuentas oficiales, la nostalgia se apoderó de la pantalla al mostrar a tres pilares fundamentales: Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Cíclope (James Marsden).

La escena más comentada exhibe a Charles y Erik compartiendo una tensa partida de ajedrez mientras mantienen un diálogo críptico, para luego dar paso a una impactante secuencia de batalla protagonizada por el líder de los ojos carmesí. El video cierra con una frase que ya es tendencia mundial: “Los X-Men regresarán...”.

avengers doomsday (2) El regreso del pueblo de Wakanda confirma la integración total de Pantera Negra al universo de los Avengers. Captura tráiler Pero la carga emocional no terminó allí, ya que el especial también puso el foco en el Thor de Chris Hemsworth. Tras los avances dedicados al Capitán América de Chris Evans, el Dios del Trueno protagoniza un momento desgarrador: se lo ve arrodillado en un bosque bajo una luz cálida, rogándole a Odín por la seguridad de su hija, Love.

avengers doomsday (1) Las sorpresas no paran con cada entrega de un nuevo tráiler de Avengers Doomsday. Captura trailer La hoja de ruta para los seguidores de Marvel está más clara que nunca tras este inicio de 2026. "Avengers: Doomsday" tiene su estreno programado para el 18 de diciembre de este año, funcionando como el puntapié inicial para una historia de proporciones épicas.