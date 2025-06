La Mole Moli se lanzó como cantante: el video que expone todo su talento

Hace muchos años, la Mole Moli pasó por el gran estudio de Marcelo Tinelli para bailar sin parar sobre la pista que cumplía sueños a grupos y asociaciones necesitadas. Sin embargo, no pareció ser su lugar en el mundo, por lo que volvió a la albañilería rápidamente cuando quedó fuera del certamen; ahora, bastante tiempo después, da inicio a un nuevo camino que casi nadie esperaba de él: el canto .

mole moli musica.jpg El ex boxeador dedicándose a la música. @lamolemoliok

La Mole Moli y un sueño hecho realidad

Más de un año atrás, el ex boxeador se comunicó con FM República de Morteros y habló sobre su situación de vida con la completa sinceridad que lo caracteriza: "Estoy trabajando de albañil. Antes de ser boxeador trabajaba en la construcción, lo sé hacer, me gusta, estoy con mis hijos y mi yerno, así que vivo feliz”. A pesar de esa felicidad que teñía sus días, aún no lograba uno de sus mayores sueños: cantar frente a muchas personas.