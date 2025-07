La mediática Leevon Kennedy fue internada de urgencia y piden cadena de oración por su salud

Fue a través de su cuenta de X, donde apenas cuenta con 3.133 seguidores, que apareció un posteo que encendió las alarmas. Con fecha del 21 de julio de este año, a las 20:43hs., el mensaje era contundente: " Leevon Kenedy se encuentra internada en una clínica de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Recen por ella. Gracias". Aunque la redacción del mensaje sugiere que alguien de su entorno podría haber sido el autor, las reacciones no tardaron en multiplicarse, con internautas enviando sus más sinceros deseos de pronta recuperación.

Los mensajes de apoyo y cariño inundaron la publicación: "Esta vida no es nada sin vos Lee. Te amamos", "Leevon te envío toda la fuerza cósmica que me sea dada para que te recuperes pronto!! Kisses", "Que Dios la ilumine" o "por el amor de Kennedy, cadena de orashion".

Cabe señalar que su anterior posteo, fechado el 19 de julio pasado, apenas dos días antes de la noticia de su internación, ya había dejado un extraño mensaje. En él, Leevon se quejaba por la falta de seguidores y preanunciaba un inminente crecimiento virtual que, según ella, tendría su correlato económico. "Guarden este Twuit! Hoy no tengo followers en X. En un futuro no muy lejano esta pequeña cuenta pasará a costar millones de dólares. Por ahora sigan con la burla, la shadowban. Yo sólo observo y me divierto. ¡Viva la vida! Leevon Kennedy".