La lengua karateca de Moria Casán explotó contra Luis Majul: "Es un cholulo perdido porque..."

La lengua karateca de Moria Casán volvió a dar que hablar. Luego de que Luis Majul la acusara de criticar a Susana Giménez y Mirtha Legrand, la diva no se contuvo y lanzó su descargo sin filtro.

El conflicto comenzó cuando en LAM pasaron un fragmento del programa de radio de Majul. Allí, a partir de un comentario de su periodista de espectáculos Fede Flower, el conductor aprovechó para cuestionar la actitud de Casán frente a las divas argentinas.

El periodista cuestionó el pasó de "La One" por el programa de Mirtha Legrand.

El periodista sugirió que Moria habría actuado de manera traicionera y sin códigos al criticar a Susana y Mirtha, poco después de compartir un almuerzo con ellas. Según Flower, "La One" habría comentado que ninguna de las dos tiene la cintura que ella posee.

"¿No es un poco falta de código? En el mundo, en la jerga, del mundo del espectáculo... Mirtha te invita, vos vas, después le pegás, pasa por ahí Susana Giménez, le pegas…", cuestionó Majul. Y agregó: "Detrás de la lengua karateca de Moria Casán , ¿no hay también una mujer rencorosa?".

Esto fue lo que le dijo Moria Casán a Luis Majul

La respuesta de Casán fue directa y sin filtros. "Yo no consumo a Majul. Imagínate, no lo consume su hija", afirmó. Además, reveló que el periodista le había pagado para ir a su programa: "Pero él tiene una gran admiración por mí, es el hombre que más me ha pagado para ir a su programa".

Ante la consulta sobre los pagos, Moria aclaró: "Siempre mucha plata, yo nunca voy a los programas gratis, es muy difícil que vaya gratis". "Es un cholulo perdido porque moriría por ser conductor del LAM", lanzó picante la actriz.

Las declaraciones de ambos generaron un intenso debate entre los panelistas del ciclo de Ángel de Brito, y la mayoría coincidió con la postura de "La One".