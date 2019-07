El equipo de Intrusos (América) expuso un descargo y justificación encabezado por Marcela Tauro al aire en el que hablaron sobre el resultado negativo de los análisis de ADN entre Raúl Taibo y Claudia Zucco, la mujer de la mujer de 46 años proveniente de la provincia de Misiones que el día 21 de junio denunció en el programa de Jorge Rial que el actor era su padre.

La histórica panelista del ciclo de espectáculos, quien fue la que se comunicó por primera vez con la supuesta hija del actor, pidió disculpas y aseguró que todos los integrantes del programa actuaron de buena fe.

“Quiero aclarar una cosa, pero primero quiero pedirle perdón al señor Taibo, pero quiero aclarar que muchas veces la gente llega a nosotros, los medios, periodistas y programas porque es una última instancia. Agotan todas las demás porque nadie los escucha”, sostuvo la periodista.

Tauro afirmó que creyó el relato de Zucco. “Es una buena mujer y no solo estaba convencida, sino que ayer se enteró por televisión del fallo. Ella está en Posadas y no se lo dan por teléfono, tiene que venir para acá y no tiene dinero. Después creo que habló con Raúl pero no voy a meterme en esa historia”, indicó.

La panelista sostuvo que no todas las personas que asisten a los medios de comunicación “buscan cámara o plata”, y comentó que mucha gente escribe todos los días a ella como a distintos colegas suyos para hablarle de distintas problemáticas a las cuales, según ella, “nadie les da bola”.

“Nosotros lo hicimos de buena fe”, reiteró la panelista, que además explicó que Intrusos no fue lo primero que buscó la supuesta hija del actor para hacer conocer su reclamo.

“Claudia ahora está shockeada, no sabe quién es su papá, y obviamente está peleada con su madre desde hace muchos años”, reveló Tauro.

Por otro lado, Daniel Ambrosino aseguró que ellos en el estudio, más allá de tener dudas, sintieron que el relato de Zucco era “su verdad”, mientras que Débora D’Amato afirmó que la historia era creíble.

En referencia al enojo del actor, Tauro dijo que lo entiende, pero repitió que Claudia hizo de todo para poder contactarlo, y que finalmente pudo hacerlo gracias a que fue el programa de América.

Para cerrar el descargo, Tauro sostuvo que lo acontecido con la supuesta hija de Taibo es comparable a la historia de Marta Holgado, la mujer que afirmaba ser hija de Juan Domingo Perón, o Sandra Borda, quien asegura ser descendiente de Roberto Sánchez, y también reveló que Zucco está dispuesta a pagar los análisis a los que se sometió con el actor.

“Nosotros lo llamamos ese mismo día y enseguida se puso a disposición. Más allá del impacto medíatico, Claudia está muy triste porque no sabe quién es su papá”, agregó Adrián Pallares, conductor suplente del ciclo debido a las vacaciones de Rial.

“Las redes son crueles y nos exigían disculpas”, indicó el periodista, y Ambrosino aseguró que “no fue tan malo” lo que pasó.

Además, en Confrontados, el actor Raúl Taibo contó la verdad detrás del estudio de ADN y confesó que le dijo a Claudia Zucco que no es su hija.

Fuente: Exitoína