La Justicia habría tomado una drástica decisión para lograr ingresar al domicilio de Wanda Nara por la fuerza

Qué pasará si Wanda Nara sigue obstruyendo la orden de la Justicia

Luis Ventura reveló que un grupo especial podría ingresar al domicilio de Wanda Nara Luis Ventura reveló que un grupo especial podría ingresar al domicilio de Wanda Nara. Video: A la tarde (América TV)

Durante el programa A la tarde (América TV), el especialista en espectáculos Luis Ventura compartió un dato alarmante sobre algo que habría decidido la Justicia: " Me escribe una vecina, que es testigo de todo, y me dice: ‘si en una hora no entregan a las chicas, hay orden de que ingrese el grupo especial de operaciones GEOF ’", refiriéndose a la unidad de élite que actuaría si fracasan las negociaciones.