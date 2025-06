Escándalo policial en la casa de Wanda Nara: el juez la notificó a través de un determinante documento

Fuentes cercanas al caso revelaron que las hijas del matrimonio habrían expresado su rechazo a encontrarse con su padre, presas del temor de que no las devuelva a su madre. La preocupación aumentó por el viaje programado de Icardi a Turquía el 4 de julio, fecha en la que debe reintegrarlas a Wanda y, a la vez, incorporarse a la pretemporada con el Galatasaray.

La fuerza policial se presentó en la casa de Wanda Nara tras incumplir la orden de la Justicia

El juez no dudó en escalar el tono de su resolución, advirtiendo consecuencias concretas por la desobediencia de la expareja de Mauro Icardi. “ Cautelarmente, intímese enfáticamente a la Sra. Wanda Solange Nara a dar inmediatamente estricto cumplimiento a la entrega y vinculación paterno filial cautelarmente dispuesta el día de ayer, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de disponer en el dia de la fecha la intervención de la fuerza pública, con personal policial femenino no uniformado, con facultades de ingresar a la vivienda, violentando en su caso cerraduras, y también de requerir Ia presencia del SAME de resultar necesario”.