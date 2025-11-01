Presenta:

Mdz Show

|

Mariano Iúdica

La insólita razón por la que le llevaron la camioneta a Mariano Iúdica mientras grababa Polémica en el bar

Mariano Iúdica se llevó un gran susto al finalizar Polémica en el bar cuando desapareció la camioneta que usaba.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Qué le pasó a la camioneta de Mariano Iúdica. / Captura de pantalla

Qué le pasó a la camioneta de Mariano Iúdica. / Captura de pantalla

El conductor Mariano Iúdica se llevó una gran sorpresa y vivió un momento de incertidumbre la semana pasada al finalizar la grabación de Polémica en el bar. Al salir del canal, el presentador se encontró con que su camioneta había desaparecido, lo que rápidamente desató la especulación sobre un posible robo o una incautación.

Mariano Iúdica con nuevo horizonte en la televisión. Foto: Captura TV
La camioneta era de un amigo de I&uacute;dica en conflicto.

La camioneta era de un amigo de Iúdica en conflicto.

La insólita situación fue revelada en un enigmático por Ángel de Brito en su programa de streaming. El periodista contó que Iúdica había estacionado su vehículo, como lo hacen todos en el canal, y al terminar su jornada, "sale y la camioneta no estaba, se la habían llevado".

Te Podría Interesar

La insólita desaparición de la camioneta de Mariano Iúdica

Según relató Ángel de Brito, el conductor pensó en un primer momento que su vehículo había sido retirado por las autoridades. "Pensó que había sido la grúa porque estaba medio mal estacionado", comentó el periodista. Sin embargo, la verdad detrás de la desaparición fue mucho más sorprendente: "no fue ni la grúa ni los ladrones".

Le Llevaron La Camioneta A Mariano Iúdica.

La verdadera razón de la ausencia del vehículo se descubrió al revisar las cámaras de seguridad del canal. Allí, los allegados a Iúdica descubrieron la identidad de la persona que se había llevado la camioneta: "Cuando ven la cámara de seguridad descubren que se sube una mujer a la camioneta".

iudicajpg.jpg
El hecho ocurri&oacute; a la salida de Am&eacute;rica TV.

El hecho ocurrió a la salida de América TV.

La mujer, quien logró subirse al vehículo sin problemas, no era una delincuente ni se había equivocado de automóvil, sino que tenía una conexión directa con Mariano Iúdica. El periodista explicó el giro inesperado de la historia: "No era chorra ni se equivocó, tenía llave la camioneta, era de un amigo del conductor que se separó en malos términos. Vino la mujer y se llevó la camioneta".

Archivado en

Notas Relacionadas