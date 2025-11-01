La insólita razón por la que le llevaron la camioneta a Mariano Iúdica mientras grababa Polémica en el bar

Mariano Iúdica se llevó un gran susto al finalizar Polémica en el bar cuando desapareció la camioneta que usaba.

Qué le pasó a la camioneta de Mariano Iúdica. / Captura de pantalla

El conductor Mariano Iúdica se llevó una gran sorpresa y vivió un momento de incertidumbre la semana pasada al finalizar la grabación de Polémica en el bar. Al salir del canal, el presentador se encontró con que su camioneta había desaparecido, lo que rápidamente desató la especulación sobre un posible robo o una incautación.

Mariano Iúdica con nuevo horizonte en la televisión. Foto: Captura TV La camioneta era de un amigo de Iúdica en conflicto. Captura TV La insólita situación fue revelada en un enigmático por Ángel de Brito en su programa de streaming. El periodista contó que Iúdica había estacionado su vehículo, como lo hacen todos en el canal, y al terminar su jornada, "sale y la camioneta no estaba, se la habían llevado".

La insólita desaparición de la camioneta de Mariano Iúdica Según relató Ángel de Brito, el conductor pensó en un primer momento que su vehículo había sido retirado por las autoridades. "Pensó que había sido la grúa porque estaba medio mal estacionado", comentó el periodista. Sin embargo, la verdad detrás de la desaparición fue mucho más sorprendente: "no fue ni la grúa ni los ladrones".

Le Llevaron La Camioneta A Mariano Iúdica. La verdadera razón de la ausencia del vehículo se descubrió al revisar las cámaras de seguridad del canal. Allí, los allegados a Iúdica descubrieron la identidad de la persona que se había llevado la camioneta: "Cuando ven la cámara de seguridad descubren que se sube una mujer a la camioneta".