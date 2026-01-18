El mediático voló a Suiza, regresó a Argentina y vive un presente laboral envidiable. Aunque, el exjugador demostró cambios estéticos.

El regreso de Maxi López a la Argentina no fue solo una visita fugaz. El exfutbolista aterrizó con una agenda cargada de compromisos laborales, incluyendo su participación en el streaming de OLGA y presencias en eventos exclusivos de la temporada.

Sin embargo, lo que realmente acaparó las miradas durante su aparición en la Mercedes-Benz Summer Night no fue su rol empresarial, sino su notable transformación física.

López, quien llevaba tiempo alejado de la exposición mediática diaria en el país, se mostró con un look fresco, vistiendo tonos beige y un estilo muy "canchero". Pero más allá de la ropa, los presentes notaron inmediatamente que el ex de Wanda Nara está visiblemente más flaco, un cambio que él mismo se encargó de confirmar minutos después.

"Comer un poquitito menos" Embed - La inesperada decisión que tomó Maxi López respecto a su imagen que dejó a todos en shock: ¿qué se hizo? Consultado por la prensa sobre su nueva figura, Maxi se sinceró sobre el esfuerzo que está realizando para verse bien. "Estoy tratando de comer un poquitito menos para también estar en línea... un remake", confesó entre risas, definiendo su actual etapa como una "reedición" de sí mismo.

Diseño sin título Antes y después. Créditos: Instagram Además, el empresario se mostró emocionado por volver a disfrutar del verano local: "Hace 20 años que no estaba en la Costa Argentina", recordó, dejando en claro que este viaje tiene un sabor especial, mezclando nostalgia y nuevos desafíos profesionales.