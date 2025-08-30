El martes por la tarde Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso y, como era de esperar, la atención se centró en la propuesta: celebrada en un jardín y el anillo que luce la cantante. Más allá del gesto sentimental, la pieza ha despertado debate entre expertos por su corte antiguo y entre fanáticos por su precio .

Kelce eligió un entorno doméstico y florido, con hortensias, rosas y anémonas para hacer la propuesta, y el momento fue compartido inmediatamente con la familia vía videollamada tras la proposición. El lugar elegido fue la casa de la pareja en Lee’s Summit (Missouri). Lo que todos quieren saber es, ¿quién hizo el anillo?. La artista se esconde detrás de una joven mujer.

La encargada de darle vida al anillo fue la orfebre Kindred Lubeck . Una gran particularidad es que es hija del joyero Jay Lubeck , propietario de la firma familiar Jewels by Lubeck en Neptune Beach (Florida).

Antes de dedicarse a la joyería, cursó estudios en Florida State University. Su principal carrera fue psicología, la cual figura como promoción 2017 en registros universitarios. Tras graduarse trabajó brevemente en un estudio jurídico/ambiente de oficina, hasta que en 2019 y 2020 pasó a formarse con su padre en orfebrería y descubrió su vocación. Durante la pandemia fue cuando empezó a producir piezas propias y ganar tracción en redes.

image

Se cree que su edad rodea los 30 años. Lubeck tiene su taller en Nueva York, es conocida por el grabado a mano y por piezas de aire vintage. En el caso del anillo de Taylor, es un diamante antiguo tipo “old mine", piedras de este tipo fueron cortadas a mano, tienen facetas profundas, una corona alta y a menudo una pequeña culet abierta; todas características que les dan una silueta y un brillo distintos a los cortes modernos.

Tamaño y precio: las estimaciones varían

Embed - La historia detrás del anillo de compromiso de Taylor Swift: del taller independiente al dedo de una estrella

Las estimaciones profesionales sobre quilates y precio divergieron de forma significativa entre distintos analistas y joyeros consultados por la prensa. Muchos medios describen la piedra como cercana a 7–10 quilates (otras valoraciones la colocan en torno a los 8 quilates). En cuanto al valor, las cifras van desde aproximadamente USD 550,000 (estimación conservadora de algunos expertos) hasta USD 3.5–5 millones, según otros tasadores y joyeros celebridad.