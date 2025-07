La furiosa reacción de Nancy Pazos con el cronista de LAM: "La cámara abierta es para corruptos"

La polémica reacción de Nancy Pazos con el notero del programa de Ángel de Brito

Nancy Pazos y su fuerte reacción con el notero de Ángel de Brito Nancy Pazos y su fuerte reacción con el notero de LAM. Video: LAM (América TV)

Pazos no dudó en escalar el tono: "Porque yo soy una colega tuya ¿Está claro? Si querés una nota conmigo, tengo el teléfono que todo el mundo tiene mi número. Me llamás, me decís, no me esperás en la puerta con la cámara abierta". Sus palabras dejaron en evidencia el malestar por el abordaje periodístic