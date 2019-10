La furia de Ernestina Pais durante un móvil en vivo

Ernestina Pais protagonizó un cruce con Susana Roccasalvo el último fin de semana durante un móvil en vivo para Implacables. El sábado por la noche, cuando la actriz llegaba al teatro para realizar la función de El show de los cuernos, manifestó su enojo por haber sido abordada por el cronista del ciclo que conduce Roccasalvo.

"Cualquiera. Chicos, no se hace esto, no está bueno. Estás en vivo saliendo ahora ¿y eso es preguntar si doy una nota? ¿En serio? ¿Asaltando a alguien?", cuestionó.

"Disculpame... te iba a consultar, no vi que estabas hablando, ¿podemos hablar un segundito?", continuó Pablo Costas. "¿Me dejás?", agregó ella.

Del otro lado del móvil y desde el estudio, la conductora se expresó: "Ernestina sabe muy bien cómo es esto. Es una mujer que todos los días a la noche se sienta y opina de los temas de actualidad, pero bueno, evidentemente este accidente también le movilizó un poquito las ideas de lo que tiene que hacer y cómo comportarse".

Entonces, la panelista de Intratables regresó al móvil e hizo una nueva queja sobre el modo en que había sido abordada: "Hay maneras hermosas de hacer notas. Jamás en mi vida negué una nota a nadie, por eso no se hace así. ‘Che, Ernes, ¿salís en vivo?’. Primero se consulta. ‘Sí, obvio, puedo’".

Luego, siguió hablando sobre el accidente automovilístico que había protagonizado el viernes hasta que aseguró: "No sé con quién estoy hablando ni quién está del otro lado...".

"Ahora te paso a Susana...", respondió el cronista en referencia a Roccasalvo. "No, yo tengo función 21.30. ¡Ya! Me tengo que maquillar, me sacan sin maquillaje... Es un garrón, chicos", insistió.

Finalmente, miró a cámara y le habló directamente a la conductora: "Susana, me extraña una mina con códigos de tele. Dale, si yo te iba a dar la nota igual".

"Bueno, si hay alguien que tiene códigos esa soy yo", respondió Roccasalvo manifestando su bronca.

Susana: —Escuchame una cosa, esto es un canal de televisión que pone un móvil y vos tenés una producción detrás que te tiene que avisar que está Canal 9, en vivo, esperándote. Esto no es invasivo para nada.

Ernestina: —Sí, es totalmente invasivo. Te cuento por qué y si yo te adoro, porque vos con decirme ‘che, estamos en vivo, ¿salís?’ yo te hubiera dicho ‘sí’ pero no es asaltarme con una cámara como si fuera una loca que se va a ir corriendo.

Susana: —Mirá, yo no estoy en el móvil, estoy acá en el estudio.

Ernestina: —Ni siquiera me dejaste arreglarme un poco, sos mujer, sos coqueta.

Susana: —¿Cómo puedo saber yo cómo llegás al teatro? Yo estoy sentada en un estudio.

Ernestina: —Ah, bueno, vos tenés una producción con quién hablar, entonces.

Susana: —Pero vos tenés una producción del teatro que te tiene que decir ‘Ernestina, tenés...’

Ernestina: —Amor, ¿puedo decirte lo mismo? A mí me dijeron que estaban, yo dije voy a dar la nota, lo que no pensé es que me iban a clavar la cámara de golpe.

Susana: —Pero estamos en vivo, no, no podemos...

Ernestina: —Pero es un segundo ¿cómo no podés?

Susana: —Bueno está bien, andá tranquila que se te está haciendo tarde. Gracias, gracias. Andá a maquillarte y si no, no sé...

Entonces, el panelista Daniel Gómez Rinaldi intervino en el cruce entre la conductora y la periodista: "Ay sí, te hacés la complicada, Ernestina. Dejate de hinchar, sos periodista como todos nosotros, querida. No querés hablar, no hablés, trabajás en un programa todas las noches...".

Ernestina: —¡Pero pará! ¿Qué te pasa? Si te estoy hablando bien...

Daniel: —Y bueno, mi amor, pero no pongas tantos problemas, que no estoy maquillada, sabés cómo tenías que estar para llegar.

"Yo llegué con el tiempo suficiente, Daniel", alegó la actriz y retomó el diálogo con Roccasalvo y le preguntó qué quería saber sobre el choque automovilístico.

Susana: —¡No, está bien! Andá tranquila, maquillate y en otra oportunidad hacemos una nota porque si no se va a hacer más tarde.

Ernestina: —No entiendo, paro a hacer la nota... es rarísimo todo. Bueno, les mando un beso enorme. ¡Chau!

Entonces, la conductora explicó: "Ernestina viene hace tiempo con comportamientos que no le vienen bien a su carrera pero son problemas de ella, nadie dijo que mató a una persona.. Para opinar de lunes a viernes está todo bárbaro, ahora cuando tiene que dar una explicación yo tengo que saber adentro de un estudio que no llega maquillada. Quiero que el público sepa que soy inocente".

Además, Gómez Rinaldi agregó: "Quiero aclarar que nuestra producción había hablado con la prensa de ella y la señora estaba al tanto y te hiciste la buena después, cuando te diste cuenta de que habías actuado mal. ¡Mi amor, un periodista trabaja con cámara abierta! No es tanto tema".

