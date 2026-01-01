La frase de Oscar Mediavilla sobre L-Gante y la música que generó polémica: "Hay gente que..."

El artista habló sobre el presente de la música, cuestionó el fenómeno actual y una frase dedicada a L-Gante generó debate y repercusión.

Oscar Mediavilla habló con crudeza sobre el vínculo entre artistas y representantes y dejó definiciones que generaron debate dentro del mundo de la música, especialmente por sus referencias al presente de la industria y al fenómeno de L-Gante.

Fue en Puro Show donde el cantante y Patricia Sosa fueron consultados por los conflictos recientes entre músicos y managers, a raíz de denuncias por presuntos contratos abusivos. En ese marco, el productor aseguró que nunca atravesó situaciones similares a lo largo de su trayectoria profesional y remarcó que su experiencia fue muy distinta.

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa en Puro Show 2 El artista dio una contundente opinión sobre L-Gante y la música. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Al comparar épocas, Mediavilla señaló: "En nuestra época no había estos problemas". Luego, explicó que el escenario cambió drásticamente con el crecimiento económico del negocio musical. "Ahora hay mucha plata dando vueltas, estadios llenos, giras enormes. Eso genera otros intereses", analizó el artista.

Consultado sobre qué recomendación les daría a los artistas que recién comienzan, fue categórico y apuntó a la importancia de la información y la experiencia a la hora de firmar acuerdos laborales. En ese sentido, aconsejó prestar atención a los detalles contractuales y rodearse de personas con antecedentes comprobables, y lanzó una advertencia directa: "Los tramposos se ven a la legua".

Esto fue lo que dijo Oscar Mediavilla en Puro Show sobre L-Gante Oscar Mediavilla Fue Durísimo Al Opinar De L-Gante El momento que más repercusión generó llegó cuando fue interrogado por el éxito de L-Gante. Sin rodeos, Mediavilla aclaró que no consume ese tipo de música y dejó una definición que encendió el debate: "Yo soy de la época de los cantantes. Hay gente que canta y hay otros que no. Yo estuve en muchos programas de televisión juzgando gente. Pobre, me parece un pibe excelente, pero no lo considero un cantante".