La frase de Oscar Mediavilla sobre L-Gante y la música que generó polémica: "Hay gente que..."
El artista habló sobre el presente de la música, cuestionó el fenómeno actual y una frase dedicada a L-Gante generó debate y repercusión.
Oscar Mediavilla habló con crudeza sobre el vínculo entre artistas y representantes y dejó definiciones que generaron debate dentro del mundo de la música, especialmente por sus referencias al presente de la industria y al fenómeno de L-Gante.
Fue en Puro Show donde el cantante y Patricia Sosa fueron consultados por los conflictos recientes entre músicos y managers, a raíz de denuncias por presuntos contratos abusivos. En ese marco, el productor aseguró que nunca atravesó situaciones similares a lo largo de su trayectoria profesional y remarcó que su experiencia fue muy distinta.
Al comparar épocas, Mediavilla señaló: "En nuestra época no había estos problemas". Luego, explicó que el escenario cambió drásticamente con el crecimiento económico del negocio musical. "Ahora hay mucha plata dando vueltas, estadios llenos, giras enormes. Eso genera otros intereses", analizó el artista.
Consultado sobre qué recomendación les daría a los artistas que recién comienzan, fue categórico y apuntó a la importancia de la información y la experiencia a la hora de firmar acuerdos laborales. En ese sentido, aconsejó prestar atención a los detalles contractuales y rodearse de personas con antecedentes comprobables, y lanzó una advertencia directa: "Los tramposos se ven a la legua".
Esto fue lo que dijo Oscar Mediavilla en Puro Show sobre L-Gante
El momento que más repercusión generó llegó cuando fue interrogado por el éxito de L-Gante. Sin rodeos, Mediavilla aclaró que no consume ese tipo de música y dejó una definición que encendió el debate: "Yo soy de la época de los cantantes. Hay gente que canta y hay otros que no. Yo estuve en muchos programas de televisión juzgando gente. Pobre, me parece un pibe excelente, pero no lo considero un cantante".
Si bien aclaró que no escucha su repertorio, sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa al artista, al dejar en claro que no lo encuadra dentro de lo que considera el concepto tradicional de cantante.
En ese contexto, también se planteó cómo la industria musical fue modificando sus reglas con el paso del tiempo. Mientras que antes se priorizaban la técnica vocal y la formación académica, hoy ganaron terreno otros factores como el carisma, la conexión con el público y el impacto en redes sociales. "La música se democratizó", señalaron al explicar que actualmente las discográficas siguen de cerca la respuesta del público digital para detectar nuevos talentos.