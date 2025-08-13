La extensa lista de famosos que apoyaron a Julieta Prandi y celebraron la condena a Claudio Contardi

La Justicia condenó a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. La sentencia, que se conoció este miércoles, fue celebrada por diversas figuras del espectáculo en redes sociales. Con mensajes de apoyo y alivio, muchos famosos destacaron la valentía de Prandi y la importancia de este fallo como precedente para otras mujeres que sufren violencia.

Una de las primeras en celebrar la noticia fue Luciana Salazar, prima de Emanuel Ortega, la actual pareja de Julieta. A través de su cuenta de X, Salazar expresó su alegría por el fallo: "Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos".

famosos apoyo prandi Los distintos famosos que apoyaron a Prandi. Captura de X Otros periodistas y figuras de la farándula también se sumaron a las celebraciones. Yanina Latorre manifestó su alivio con un contundente mensaje: "19 años de prisión para este mier... Ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz". Ángel de Brito, por su parte, informó que Prandi no estuvo presente en la lectura del veredicto, pero destacó la severidad de la pena. Juariu calificó el fallo de "inédito y esperanzador", y Laura Ubfal afirmó que "se hizo justicia".