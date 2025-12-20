La emotiva despedida de Yanina Latorre en LAM tuvo un tenso cruce con una colega como broche de oro

La panelista más picante dijo adiós luego de una década, pero lo hizo en medio de un clima de máxima tensión tras discutir fuerte con una angelita.

Un cierre de ciclo marcado por la confrontación y el estilo directo que caracteriza a la panelista. Foto: captura de pantalla Amércia TV.

El cierre de una dupla histórica en la televisión no pudo haber sido más fiel a su esencia. Tras diez temporadas ininterrumpidas siendo el motor de las primicias y las polémicas, Yanina Latorre, la panelista más picante de la pantalla chica, se despidió de LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito. Sin embargo, lo que se esperaba como un homenaje cargado de nostalgia terminó convirtiéndose en un campo de batalla que dejó en evidencia las grietas irreconciliables dentro del equipo.

La chispa se encendió cuando salieron a la luz viejas rencillas vinculadas a posturas políticas, un terreno donde la panelista saliente se mueve con una frontalidad que suele incomodar a sus pares. Al ser señalada por utilizar términos que Romina Scalora consideró ofensivos, la tensión escaló rápidamente en el estudio. La colega de Yanina no dudó en marcar su postura frente al uso de ciertas etiquetas: “Vos en algunos momentos no dimensionás que usás palabras que son peyorativas. En el debate sos despectiva. Yo no le diría a alguien ‘che, gay’. ‘Peroncha’ también es un término despectivo”.

El picante cara a cara entre Yanina Latorre y Romina Scalora Yanina Latorre se fue de LAM: el explosivo cruce con Romina Scalora que marcó su despedida definitiva Yanina Latorre se fue de LAM: el explosivo cruce con Romina Scalora que marcó su despedida definitiva. Video: LAM (América TV) Fiel a su estilo provocador y sin intención de retroceder, la histórica "angelita" defendió su derecho a la ironía y cuestionó la sensibilidad de su colega frente a las definiciones ideológicas. En un tenso cruce que fue subiendo de tono, la mediática admitió que la reacción de su compañera solo incentivaba su conducta: “¿Sabés qué pasa? Me dan más ganas de decirte peroncha solamente porque te molesta”. Ante la acusación de haber faltado el respeto en redes sociales, la discusión se volvió personal, reflotando conflictos que excedieron la pantalla de América TV.

Lapidaria frase final de Yanina Latorre Captura de pantalla (684) Romina Scalora no dudó en confrontar con Yanina Latorre en su último día en LAM. Foto: captura de pantalla LAM (América TV) El intento de Scalora por mantener la cordialidad y asegurar que su trato siempre fue profesional chocó contra una pared de reproches acumulados. La panelista que hoy deja el ciclo recordó antiguas interacciones en Twitter donde se sintió atacada, cerrando cualquier posibilidad de tregua o reconciliación pública en su última noche. El ambiente se volvió áspero con el tenso cruce, dejando en claro que, a pesar del tiempo compartido, el vínculo entre ambas estaba roto mucho antes de este adiós definitivo.