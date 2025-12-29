La dura confesión de un integrante de Midachi sobre su salud: "Un pequeño infierno"
El grupo humorístico estuvo presente el pasado sábado en La divina noche de Dante y uno de sus integrantes hizo una fuerte revelación respecto a su salud.
Luego de que Midachi confirmara su regreso a los escenarios con una serie de funciones despedida programadas para agosto de 2026 en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, el Chino Volpato sorprendió al abrir una faceta desconocida de su vida personal.
Durante una charla íntima en La divina noche de Dante el pasado sábado 27 de diciembre, el actor decidió hablar por primera vez de un episodio de salud que marcó un antes y un después en su historia.
"Tuve una pequeña dificultad, cáncer, y la verdad que la pasé mal. Sí", expresó el artista sin rodeos, generando un giro abrupto en una conversación que hasta ese momento se desarrollaba en tono distendido.
El humorista profundizó luego en el impacto emocional que tuvo el diagnóstico y en cómo la palabra en sí pesa incluso más que el tratamiento. "La palabra cáncer es más fuerte que el hecho en sí", aseguró, al explicar que la situación también golpeó con fuerza a su círculo íntimo, en especial a su familia, que atravesó meses de incertidumbre y preocupación.
Esto fue lo que dijo el Chino Volpato en La divina noche de Dante sobre la enfermedad que atravesó
En ese recorrido, Volpato destacó el rol fundamental que cumplió Miguel del Sel, quien lo acompañó de manera incondicional durante la temporada teatral que compartieron mientras él atravesaba el tratamiento. "Gracias a Miguel lo pude llevar adelante", afirmó el actor, conmovido al recordar ese respaldo.
Además, se refirió a la catarata de reacciones que suelen despertar este tipo de diagnósticos: mensajes, advertencias y opiniones que no siempre ayudan. "Hay gente que te tranquiliza y otra que te dice que te prepares para lo peor. Todo eso te atraviesa", reflexionó el integrante de Midachi.
A modo de cierre, el Chino Volpato llevó tranquilidad al confirmar que actualmente se encuentra estable y con buen pronóstico: "Estoy bien, estoy estabilizado". Sin embargo, no minimizó lo vivido y definió toda la experiencia como "un pequeño infierno".