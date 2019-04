La derrota más humillante de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand sufrió una dura caída en las mediciones de su programa de los sábados, y fue derrotada de manera categórica no solo por el programa de Andy Kusnetzoff en la tabla general del día y durante los diez minutos en los cuales compiten él uno con el otro, sino que también perdió contra las infalibles repeticiones de episodios de Casados con hijos y hasta con una película.

La diva recibió en su mesa del 20 de abril a importantes nombres de la farándula y la actualidad: Ángel de Brito, Viviana Canosa –que vuelve a la televisión en El Nueve- Teté Coustarot, Donato De Santis y José Corral, pero no le alcanzó.

La fórmula de Telefe de apostar a la clásica sitcom protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña sigue dando buenos frutos, y quizá sea por esta misma razón que siempre se baraje la chance de llevarla de una vez por todas al teatro. Más allá del machismo de algunos de sus chistes, que fueron referenciados por Peña días atrás, la comedia continúa rindiendo. Hizo un promedio de 6.9 puntos de rating, cinco décimas más que la mesa de La Chiqui. Además, hubo algunos picos de la ficción en los cuales fue ampliamente superior al programa de El Trece. Según informó MoskitaMuerta desde Twitter, a las 21:37, la sitcom hacía 8.5 puntos y Mirtha 7.5, y minutos antes, a las 20:54, triunfaba con 7.4 puntos contra los 5.2 del programa en vivo.

Para colmo, la diva quedó por fuera del podio del sábado gracias a una película que transmitió su canal. Tras su cena, El Trece emitió Yo antes de ti (Me before you, Thea Sharrock, 2016), film protagonizado por Emilia Clarke (Game of Thrones) y Sam Claflin (Los juegos del hambre), que logró hacer el mismo promedio que la repetición de la adaptación local de Married…with children.

De esta manera, Andy Kusnetzoff y PH: Podemos Hablar volvieron a coronarse con el primer puesto del día sábado, marcando 11.5 puntos de rating con Ariel “Burrito” Ortega, Débora Plager, Roció Guirao Díaz, Soledad Silveyra y Guillermo “El Pelado” López como invitados.

Fuente: Exitoína