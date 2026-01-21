La contundente reacción de Cande Tinelli tras el reclamo de Soledad Aquino: "Sufro por..."
La hija de Marcelo y Sole Aquino decidió opinar tras la polémica que se generó por la publicación que realizó su madre.
Soledad Aquino fue noticia en los últimos días luego de compartir un filoso posteo contra Cande Tinelli y también contra Mica, las hijas que tuvo en su relación con Marcelo. Es que expresó que no hay contacto y esto, por supuesto, llamó la atención.
"Que bellos recuerdos. Extraño tanto su amor, yo sigo esperando al menos un texto", expresó junto a la imagen. Pero esto no fue todo, ya que en la descripción del posteo arremetió fuertemente y sin filtro alguno.
Te Podría Interesar
"A todos los papás les pasa!!!! Que les diste todo y después no están??? Seguro mañana me hacen un quilombo y seguiré siendo parte del silencio eterno", escribió Soledad Aquino en el texto dirigido a sus dos hijas.
La respuesta de Cande Tinelli tras el reclamo de Soledad Aquino
Por supuesto que Cande Tinelli decidió romper el silencio y lo hizo mediante sus redes sociales. La exmujer de Coti Sorokin dejó un escrito que causó una gran sorpresa en todos sus seguidores.
"Diría muchas cosas sobre esto. Porque en cada posteo que hace mamá o descargo, sufro por ella", expresó de manera contundente. Este texto fue acompañado de un mensaje de una seguidora donde expresaba que "pobre tu madre mendigando amor y ustedes ni pelota. Dan vergüenza".