"¿Vivís sola, Daniela?", fue la pregunta directa y al hueso que le realizó Mirtha Legrand. Ante esto, Daniela no dudó en responder y sacó a la luz un dato que no era muy conocido, ya que no habla sobre el tema.

La confesión íntima de Daniela Cardone que dejó muda a Mirtha Legrand:

Ante la consulta del miembro de la Cámara de Diputados, Cardone comentó: "Cuando sos una persona conocida, no es fácil del otro lado que no te celen y que no te controlen". También subrayó que ella es una mujer muy independiente y que esta situación cuando estaba en pareja claramente no le gustaba.