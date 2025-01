Daniela Cardone confesó el motivo por el cual no tiene relaciones hace cinco años y se volvió viral: "Estoy muy..."

Daniela Cardone es una de las modelos y figuras más conocidas que tiene el ambiente del espectáculo. Años atrás, en el programa "Podemos Hablar" que se emitía por Telefe dio a conocer detalles del encuentro que mantuvo nada más ni nada menos que con Luis Miguel.

"Me fraternizó mucho, me enterneció él. Hablábamos y en un momento nos dimos un beso", subrayó Daniela respecto a la situación que vivió con el cantante. Pasé una noche con él, pero pasé una noche con un grupo. ¿Vos me preguntás si tuve sexo? No", contestó Daniela a Andy Kusnetzoff.

Hace poco estuvo presente en el programa "La Noche Perfecta" que conduce Sebastián Wainraich y allí contó el motivo que la llevó a no tener relaciones sexuales durante cinco años: "Hace cinco años que estoy alejada del sexo", comenzó diciendo la modelo en el programa de El Trece.

Además, agregó que "es difícil estar con alguien, estoy muy bien sola en este momento", siguió expresando Daniela. Pero esto no quedó allí y contó: "No apareció nada en cinco años ósea que me deben tener un miedo tremendo... Yo soy brava", confesó Cardone respecto a por qué no está en pareja.

Mirá el video:

Sebastián Wainraich le preguntó si los seguidores le mandaban mensajes por las redes sociales y allí dejó en claro que sí, pero no muchos. Además, subrayó que ella lee los mensajes que le llegan, pero no contesta ninguno debido a que puede haber cuentas que no existen.